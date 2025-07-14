Samsun Belediye Başkanı Candal, Darp İddialarına Yanıt Verdi

Samsun'un Tekkeköy İlçe Belediye Başkanı Mustafa Candal, bir aileyi görüşmeye davet ederek adamlarıyla birlikte darbettiği yönündeki iddialara ilişkin açıklamada bulunarak, "Ben sadece ağabey dedim" ifadesini kullandı.

Daha önce işçi ve memur maaşlarının ödenmemesi, işten çıkarılan yüzlerce işçinin tazminatlarının verilmemesi ve çifte telli oynayarak göbek attığı görüntülerle gündeme gelen Candal, bu kez darp iddiasıyla tartışmaların odağında yer aldı.

AK Parti Samsun İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında konuşan Başkan Candal, "Bizim Tekkeköy'ümüz farklı bir ilçe. Her şey çetindir, zordur. 2024 yerel seçimlerini de hep beraber yaşadık. Büyük güçlere, büyük böyle harcanan paralara karşı parayı yenen; saygı, sevgi, hoşgörü oldu. Benim en büyük sermayem saygı. Herkes bunu bilir. Malum olay, bizi zorda bırakmak istedikleri için çıkarttıkları olay şöyle başladı. Bu arkadaş benim eskiden beri tanıdığım, çocukluktan beri tanıdığım bir arkadaşımız. Bu olaydan bir hafta 10 gün önce hastaydı. Kendisini ben aradım. Maddi, manevi ne ihtiyacın varsa teklif ettim. Belki benden küçüktür yaşı ama ben ağabey derim. Bu arkadaş beni aradı. Bunun kardeşinin hanımını aylar önce bir kadının dolandırdığını söyledi. Kart çektiğini 150 bin lira dolandırdığını söyledi. Dolandırıldığını iddia ettiği kadınlar da bizde çalışıyor. Anne kız, temizlik işlerinde çalışıyor. Bununla ilgili görüşecekmiş. 'Böyle bir şey varsa git savcılığa bir suç duyurusunda bulun' dedim. 'Alacağın da varsa bu kadınlar bende çalışıyor sigortalı, maaşını haciz koyarsın, bütün her şey sona erer' dedim. Görüşmeye geleceğini söyledi. Çok randevular verdiğimiz için bazen bir karşımızdakine verdiğimiz randevuyu unutabiliyoruz da. O gün çok yoğun geçti. Akşam 21.00 sıralarında kendi tesisimden dışarıya çıktım. Yolun kenarında bir araba park etmiş. Yavaşladım, bu indi koşarak geldi ve önümü kesti. Ondan sonra konuşmaya başladık. Yarın belediyeye gelip konuşmasını söyledim. Bir 5 dakika vakit ayıramayacağımı sordu. 'Kafasına silah mı dayayalım, kimin kafasına silah dayayalım?' gibi ifadeler de kullandı. O zaman benim şoförüm ve güvenliğim onu uzaklaştırdı. Şahitlerim de var. Sonra da arabaya bindim ve uzaklaştım. Ağabey kelimesinden başka kötü bir şey söylemedim. Beni ilçede herkes bilir ve tanır" diye konuştu. - SAMSUN