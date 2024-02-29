Samsun Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, eski öğretmeninden dua aldı - Son Dakika
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Politika

Samsun Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, eski öğretmeninden dua aldı

Samsun Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, eski öğretmeninden dua aldı

Samsun'un Kavak İlçe Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Sarıcaoğlu, ilkokul öğretmeni Yaşar Çakın'ın elini öperek hayır duasını aldı. Öğretmen, Sarıcaoğlu'na başarı dileklerini ileterek memleketine daha uzun yıllar hizmet edeceğine inandığını söyledi.

29.02.2024 12:39  Güncelleme: 12:45
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Samsun'un Kavak İlçe Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Sarıcaoğlu, ilkokul öğretmenin elini öpüp duasını aldı.

31 Mart yerel seçimlere yönelik çalışmalarını yoğun bir biçimde devam ettiren Kavak Belediye Başkanı ve Adayı İbrahim Sarıcaoğlu, ilçede gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri sırasında yolda karşılaştığı ilkokul öğretmeni Yaşar Çakın'ın elini öpüp hayır duasını aldı.

Bir zamanlar öğrencisi olan Başkan Sarıcaoğlu'na yerel seçimler için başarı dileklerini ileten emekli öğretmen Yaşar Çakın, "İbrahim sınıfımın en başarılı öğrencilerinden birisiydi. Aynı başarısını hastane müdürlüğü yaptığı yıllarda ve sonrasında belediye başkanlığı döneminde de sürdürdü. Kavak için güzel çalışmalar yaptı. Burayı sanayi şehrine dönüştürdü ve gençlerimizi gurbetten kurtardı. Kendisine gireceği seçimde başarılar diliyorum. Memleketine daha uzun yıllar hizmet edeceğine inanıyorum" dedi.

Yolda karşılaştığı ilkokul öğretmeninin elini öperek halini hatırını soran Başkan Sarıcaoğlu, öğretmeni Yaşar Çakın'a güzel dilekleri ve duası için teşekkür etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Samsun Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, eski öğretmeninden dua aldı - Son Dakika

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