Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Personeliyle Bayramlaştı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, bayram öncesi hizmet binalarını ve sahadaki görev yerlerini tek tek gezerek personelle bayramlaştı. Tüm personellerin bayramını kutlayan Başkan Doğan, "Daha İleri Samsun' diyerek tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte şehrimiz için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan bayramlaşma programına personelle başladı. Daire Başkanlıkları, SASKİ, SAMULAŞ'a ait tüm birimler ile sahada görev yapan personelleri görev yerlerinde tek tek ziyaret ederek bayramlarını kutladı, onlara çikolata hediye etti. Başkan Doğan'ın personellerle tek tek tokalaşarak iyi dileklerini ilettiği ziyaretlerde sıcak ve samimi anlar yaşandı.

"Biz bir aileyiz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Manevi duyguların, birlik ve beraberliğin en güzel şekilde yaşandığı bir Ramazan'ı yaşadık. Şimdi de birlikte bayrama erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarımızın, hemşehrilerimizin bayramını kutluyor; aileleriyle mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum. Biz, büyük bir aileyiz. Samsun'umuz için emek harcıyor; Samsun'umuzu daha ileri taşıma gayesiyle hareket ediyoruz. Şehrimize, insanımıza kıymetli mesai arkadaşlarımızla birlikte hizmet ediyor olmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Bugüne kadarki özverili çalışmaları için de mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Ramazan ayı boyunca iftar çadırımızdan Ramazan Sokaklarımıza, altyapıdan yol, ulaşım hizmetlerine Büyükşehir Belediyemiz bünyesindeki her alanda hemşehrilerimizin yanında olmak, en iyi hizmeti götürmek için büyük emek harcadık. 'Daha İleri Samsun' diyerek birlikte çok çalıştık, inşallah daha da çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Herkes için güzel bir bayram olsun"

Samsun'da bayramın en güzel şekilde yaşanmasını temenni eden Başkan Doğan, "Bayramın manevi ikliminin en üst düzeyde yaşandığı, herkes için güzel bir bayram diliyorum. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin bayramını da buradan kutluyorum. İnsanımızın bayram sevincini en güzel şekilde yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bayrama özel etkinlikler, bayramlaşma programlarıyla hemşehrilerimizle güzel bir bayram geçirmeyi arzu ediyoruz. Bayram tatili için de herkesi doğa, tarih ve kültür şehri Samsun'umuza davet ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN