Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 44 maddeyi karara bağladı

Politika

Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Meclisi, komisyonlardan gelen 44 maddeyi karara bağladı.

SBB Meclisi Mayıs Ayı Son Oturumu, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, ilgili komisyonlardan havale edilen 44 maddenin tamamı kabul edildi.

Mecliste görüşülen maddeler arasında "Belediye bünyesince yürütülen yatırım veya projelerin finansmanı için İller Bankası A.Ş.'den, diğer bankalardan veya kredi veren kuruluşlardan 1 miyar 685 milyon 846 bin TL kredi kullanım yetkisi teklifi" tartışıldı. CHP grubu, belediyenin son aylardaki toplantılarda devamlı kredi kullanım yetkisi aldığını belirterek, teklife karşı çıktı.

Belediyenin borç yükünün SASKİ ile birlikte 15 milyar TL'ye çıktığını ifade eden CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan, "Geçen ay 600 milyon lira geçen ay bir borçlanma geldi. Toplam 13 küsur milyar TL borçlanmamız vardı. Bununla beraber yani 15 milyara doğru gidiyor. İller Bankası nakdi teminat mektubu olarak veriyor. Teminat mektubunda yüzde 1,5 aylık komisyon alıyor. Bu mektupla aylık 4,5-5,5 civarında aylık faizle kredi kullanıyorsunuz. Bu kredinin şu anda bize maliyeti aylık 110 milyon TL. Önceki borçlanmalarını beraber topladığımızda en iyimser bir şekilde ayda 300 milyon lira Samsun Büyükşehir Belediyesi faiz yükümlülüğüne kur farklarıyla beraber muhatap olmuş olacak. Kesin hesapta da görüldü 5 milyar TL bütçe ile 2023 yılını devirdik. 2024 yılında da 8 milyar küsur gelir tahakkuku var. Bunun yüzde 40'ı personel gideri olacak. Bütçeden yatırıma yüzde 20-30 gibi bir kısım kalacak. Ekonominin, faizlerin yükseldiği dönemde kredi kullanımı pek akıllıca görünmüyor. İdarenin bu konuda hızlı hareke ettiğini düşünüyorum. 8 milyarlık gelirin olduğu yerde 15 milyar TL'lik borcu kaç yılda eriteceğiz. Bu borç yönetimi konusunun tekrar düşünmesi gerektiğini söylüyorum" dedi.

Madde, CHP'nin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

2023 mali yılı bütçe kesin hesabının gelirine 'oy birliği', giderine ise 'oy çokluğu'

Görüşülen maddeler arasında 2023 mali yılı bütçe kesin hesabı da yer aldı. 2023 yılında tahsil edilen gelirlerin toplamı 4 milyar 948 milyon TL. Bunun 37,7 milyon TL'si vergi gelirleri, 440 milyon TL'si teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 142 milyon TL'si özel gelirler, 4 milyar 60 milyon TL'si diğer gelirler ile 266 milyon TL'si de sermaye geliri. 2023 gider bütçesi ise 6 milyar 587 milyon TL.

Borçlanmada 2023 yılı iç borçlanma 3 milyar 127 milyon TL, ödenen miktar 722 milyon TL (2 milyar 404 milyon TL bütçe açığı), dış borçlanma (ilave olarak olumsuz kur farkı ile) aynı yıl 996 milyon TL ve ödenen miktar da 217 milyon TL (779 milyon TL bütçe açığı). Öte yandan 2023 mali yılı likidite amaçlı tutulan nakit, mevduat ve menkul kıymetlerdeki değişiklik de (eksi) 956 milyon TL olmak üzere toplam borçlanma 2 milyar 226 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

2023 mali yılı bütçe kesin hesabının gelir kısmı oy birliğiyle, gider kısmı da oy çokluğu ile kabul edilerek karara bağlandı. - SAMSUN