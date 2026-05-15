SBB Mayıs Meclisi'nde 51 madde karara bağlandı
15.05.2026 16:11  Güncelleme: 16:17
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı olağan toplantısında komisyonlardan havale edilen 51 madde kabul edildi. Toplantıda Havza'daki sel felaketi ve eski belediye başkanlarının isimlerinin yapılara verilmesi de gündeme geldi.

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Meclisi Mayıs ayı Olağan Toplantısı'nın son oturumunda komisyonlardan havale edilen 51 madde kabul edilerek karara bağlandı.

SBB Mayıs Meclisi'nin son oturumu, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapıldı. Komisyonlardan havale edilen 51 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantının açılışında söz alan CHP Havza Meclis Üyesi Şerife Acar Döndür, Havza'nın sel felaketinden çok kötü derecede etkilendiğini ve acil şekilde afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini belirterek sert açıklamalarda bulundu.

Havza'da yaşanan sel felaketi sonrası oluşan hasarın giderilmesi için selin ilk anından itibaren çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Nihat Soğuk ise, "Havza'yla ilgili gerek meclisimize gerekse şehrimizde başta büyükşehir belediyesi olmak üzere valiliğimiz, ilçe belediyelerimiz, selin olduğu andan itibaren sahada gerekli müdahalenin yapılmasıyla alakalı bir eksiklik olmadığını gördük. Takdir edersiniz ki bir afet yaşanmıştır. Bu afetin 1 saat veya 1 gün içerisinde ortadan kaldırılması söz konusu olamaz. Bunun teknik olarak da mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz. Ülkemizde daha büyük felaketlerin yaşandığı bir süreci yakın tarihte hep birlikte gördük, yaşadık. Hükümetimiz, şükürler olsun ki kat kat büyüklüğünde olan, 11 ili etkileyen bir afetin altından kalkmış bir hükümettir. Havza gibi bir ilçemizde yaşanan hadisenin üstesinden gelemeyeceği gibi bir ifadenin doğru olmadığını belirtiyorum. Biraz gecikebilir ama afetin izlerinin oralardan silineceğinden vatandaşlarımızın en ufak bir kuşkusu olmasın. Çünkü bu yeterliliğe, kabiliyete ve tecrübeye Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve şehrimizin sahip olduğunu biliyoruz. Keşke hiç afet olmasaydı, keşke hiç yaşamasaydık. Yaşanmış bir hadisenin üzerinden, 'milletvekili oraya giremez, öbürü gelemez, beriki gidemez' gibi ifadeler çok yakışık almadı. Havza'daki vatandaşlarımıza yaşadığı bu hadiseden dolayı geçmiş olsun diliyor, en kısa zamanda yaraların sarılması noktasında sahada çalışan personele canıgönülden teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" dedi.

Mecliste ayrıca eski merhum belediye başkanları Mustafa Demir ve Muzaffer Önder'in isimlerinin şehirdeki yapılara verilmesini içeren teklif de kabul edilerek karara bağlandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

