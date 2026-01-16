SBB Meclisi'nde 45 madde karara bağlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

SBB Meclisi'nde 45 madde karara bağlandı

SBB Meclisi\'nde 45 madde karara bağlandı
16.01.2026 16:51  Güncelleme: 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda 45 gündem maddesini görüşerek karar aldı. Kardeş belediye protokolleri ve kentsel dönüşüm projeleri yoğun tartışmalara sahne oldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Meclisi, komisyonlardan havale edilen 45 gündem maddesini görüşerek karara bağladı.

SBB Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2'nci Birleşimi, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, başta imar düzenlemeleri olmak üzere çeşitli konulara ilişkin maddeler meclis üyelerinin oyuna sunuldu.

Görüşmeler sırasında, kardeş belediye protokolü kapsamında Amasya'nın Göynücek, Ziyaret ve Hamamözü Belediyeleri ile iş birliği yapılmasını öngören maddeler tartışma konusu oldu. CHP Grubu adına söz alan meclis üyeleri, Samsunluların vergileriyle elde edilen kaynakların başka ilçelerin sorunları için kullanılmasına karşı olduklarını belirterek, söz konusu protokolleri içeren üç maddeye ret oyu verdiklerini açıkladı

"Bölgenin ağabeyi olmak kolay değil"

Muhalefetin eleştirilerine cevap veren Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, Samsun'un bölgesel sorumluluğuna dikkat çekti. Soğuk, "Bölgenin ağabeyi olmak kolay değil. Ağabeylik, gerektiğinde yardımcı olabilmektir. Bu konular komisyonda enine boyuna görüşüldü. Meclisimizin aldığı karar doğrultusunda, imkanlarımız ölçüsünde kardeş belediyecilik anlayışıyla hareket edeceğiz. Bu yaklaşım sadece SBB'ye özgü değildir, Türkiye genelinde ve CHP'li belediyelerde de örnekleri bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Askeri alan teklifleri oy çokluğu ile kabul edildi

Toplantıda ayrıca, İlkadım ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında, askeri amaçla kullanılan toplam 74 dönümlük iki alanın "ticaret, turizm ve konut alanı"na dönüştürülmesini içeren imar değişikliği teklifi de gündeme geldi. Millet İttifakı'na mensup meclis üyeleri, Gökberk Kışlası içerisindeki alanın heyelan bölgesi olduğunu ve 8 katlı yapılaşmanın risk oluşturacağını öne sürerek teklife karşı çıktı.

Bunun üzerine konuşan Başkanvekili Soğuk, vatandaşların sağlıklı ve güvenli konutlarda yaşamasının öncelikleri olduğunu vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın sağlıklı konutlarda oturması için mücadele ediyoruz. Askeri alanlarla ilgili bir sorun yaşamayız. Gerekli görülürse taşınmaları için uygun alanlarımız mevcut. Bu bölgelerin dönüşmesi vatandaşlarımız açısından elzemdir" dedi.

Komisyonlardan havale edilen tüm maddelerin karara bağlanmasının ardından SBB Meclisi'nin ocak ayı olağan toplantıları sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika SBB Meclisi'nde 45 madde karara bağlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı Katil arkadaşı çıktı Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı! Katil arkadaşı çıktı
Asamoah Gyan’dan Osimhen için çarpıcı transfer sözleri Asamoah Gyan'dan Osimhen için çarpıcı transfer sözleri
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı! Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı
Beşiktaş’ta Abraham için tarihi takas teklifi Beşiktaş'ta Abraham için tarihi takas teklifi
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı

17:07
Mert Günok’tan genç Beytullah’a forma jesti
Mert Günok'tan genç Beytullah'a forma jesti
17:05
CHP lideri Özel’den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
16:52
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu
16:28
Oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi üzücü haberi verdi
Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi üzücü haberi verdi
15:50
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan’ın HTS kayıtları ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı
15:26
4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme Amca tutuklandı
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 17:16:00. #7.11#
SON DAKİKA: SBB Meclisi'nde 45 madde karara bağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.