SBB Meclisi\'nde 45 madde karara bağlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Meclisi, komisyonlardan havale edilen 45 gündem maddesini görüşerek karara bağladı.

SBB Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2'nci Birleşimi, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, başta imar düzenlemeleri olmak üzere çeşitli konulara ilişkin maddeler meclis üyelerinin oyuna sunuldu.

Görüşmeler sırasında, kardeş belediye protokolü kapsamında Amasya'nın Göynücek, Ziyaret ve Hamamözü Belediyeleri ile iş birliği yapılmasını öngören maddeler tartışma konusu oldu. CHP Grubu adına söz alan meclis üyeleri, Samsunluların vergileriyle elde edilen kaynakların başka ilçelerin sorunları için kullanılmasına karşı olduklarını belirterek, söz konusu protokolleri içeren üç maddeye ret oyu verdiklerini açıkladı

"Bölgenin ağabeyi olmak kolay değil"

Muhalefetin eleştirilerine cevap veren Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, Samsun'un bölgesel sorumluluğuna dikkat çekti. Soğuk, "Bölgenin ağabeyi olmak kolay değil. Ağabeylik, gerektiğinde yardımcı olabilmektir. Bu konular komisyonda enine boyuna görüşüldü. Meclisimizin aldığı karar doğrultusunda, imkanlarımız ölçüsünde kardeş belediyecilik anlayışıyla hareket edeceğiz. Bu yaklaşım sadece SBB'ye özgü değildir, Türkiye genelinde ve CHP'li belediyelerde de örnekleri bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Askeri alan teklifleri oy çokluğu ile kabul edildi

Toplantıda ayrıca, İlkadım ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında, askeri amaçla kullanılan toplam 74 dönümlük iki alanın "ticaret, turizm ve konut alanı"na dönüştürülmesini içeren imar değişikliği teklifi de gündeme geldi. Millet İttifakı'na mensup meclis üyeleri, Gökberk Kışlası içerisindeki alanın heyelan bölgesi olduğunu ve 8 katlı yapılaşmanın risk oluşturacağını öne sürerek teklife karşı çıktı.

Bunun üzerine konuşan Başkanvekili Soğuk, vatandaşların sağlıklı ve güvenli konutlarda yaşamasının öncelikleri olduğunu vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın sağlıklı konutlarda oturması için mücadele ediyoruz. Askeri alanlarla ilgili bir sorun yaşamayız. Gerekli görülürse taşınmaları için uygun alanlarımız mevcut. Bu bölgelerin dönüşmesi vatandaşlarımız açısından elzemdir" dedi.

Komisyonlardan havale edilen tüm maddelerin karara bağlanmasının ardından SBB Meclisi'nin ocak ayı olağan toplantıları sona erdi. - SAMSUN