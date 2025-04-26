Samsun Büyükşehir ve Terme Belediyesi'nden İşbirliği Toplantısı - Son Dakika
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Politika

Samsun Büyükşehir ve Terme Belediyesi'nden İşbirliği Toplantısı

Samsun Büyükşehir ve Terme Belediyesi\'nden İşbirliği Toplantısı

Samsun'un Terme ilçesinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçede planlanan yatırımları masaya yatırarak ortak projeler üzerinde istişarede bulundular. Başkan Kul, şehir olarak birlik ve dayanışma içinde çalışacaklarını vurguladı.

26.04.2025 08:53  Güncelleme: 09:08
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SAMSUN (İHA) – Samsun'un Terme Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Şenol Kul ve belediye yöneticileriyle bir araya gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, bürokratlarıyla birlikte ilçede planlanan yatırımları masaya yatırdı.

Terme Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Şenol Kul ve belediye yöneticileriyle bir araya gelen Başkan Doğan, Büyükşehir bürokratlarıyla birlikte ilçede planlanan yatırımları masaya yatırdı. Toplantıda konuşan Başkan Kul, ilçedeki tamamlanan, devam eden ve planlanan projeler için Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve ekibine teşekkür etti. Alt yapıdan üst yapıya, sanayi yatırımından turizm yatırımlarına kadar birçok konunun görüşülüp yol haritasının belirlendiği toplantıda konuşan Başkan Kul, "Ortak akıl, dayanışma ve hizmet aşkıyla, Samsun'umuzun ve Terme'mizin geleceği için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biz aynı hedefe yürüyen, ortak akılla üreten ve dayanışmayla büyüyen bir şehiriz. Birlikten doğan güçle hep birlikte daha güzel yarınlara" dedi.

"El ele vererek çalışıyoruz"

Terme için atılacak her adım, el ele verildiğinde daha güçlü ve kalıcı olduğunu kaydeden Başkan Kul, "Hep birlikte el ele vererek şehrimizi daha güzel yarınlara taşıyacağız. Şehir olmanın hazzını, hizmet etmenin keyfini yaşatacak ve Terme'nin değerine değer katacak önemli projelerin içerik ve süreçlerini Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan ve Büyükşehir Belediyemizin A takımı ile belediyemizde gerçekleştirdiğimiz toplantıda istişare ederek kararlar aldık. Projelerin hayata geçirilmesi için alınan kararlarda öncülüğü ile bizlere önderlik eden, gecesini gündüzüne katan, daha iyi nasıl olur diye düşünüp, canla başla çalışan Başkanımıza ve ekibine teşekkür ederim" diye konuştu.

Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan Halit Doğan, "Terme'mizin daha ileri yarınlarını planlıyor, ilçemiz için kararlılıkla çalışıyoruz. Sahiliyle, turizm destinasyonlarıyla ve bereketli topraklarıyla Terme her şeyin en iyisini hak ediyor. Biz de bu anlayışla üzerimize düşeni yapıyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Samsun Büyükşehir ve Terme Belediyesi'nden İşbirliği Toplantısı - Son Dakika

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