Samsun Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeyi yeni projeler ve yatırımlarla ileriye taşıyacak

Politika

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yeni projeler ve yatırımlarla ilçeyi daha ileriye taşıyacaklarını ifade etti.

Canik Belediye Meclisi Eylül Ayı Açılış Toplantısı, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın başkanlığında gerçekleştirildi. İlçede devam eden çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgiler aktaran Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik'te planlamalar dahilinde çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü ifade ederek, "Canik'imizi geleceğe taşıyan projeleri ve yatırımları ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.

Büyük ilgi

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'ne olan ilginin her geçen gün arttığına işaret eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde bilim ve teknolojiye hakim nesilleri yetiştirmeye devam ediyoruz. 7'den 70'e her yaş grubundan vatandaşımızı ve sivil toplum kuruluşlarımızı, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde ağırlamayı sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin, bilim ve teknoloji alanında aldıkları eğitimlerle Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerini daha ileriye taşıyacaklarına yürekten inanıyoruz. Ayrıca, ailelerimizi de atölyelerimizde, keşif alanlarımızda, laboratuvarlarımızda bilim ve teknoloji etkinlikleriyle buluşturuyoruz" diye konuştu.

Canik'te ulaşım atağı

İlçenin ulaşım ağını yeni yollarla güçlendirmeyi sürdürdüklerini vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, "İlçemizde ulaşım yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Yol açma çalışmalarıyla ilçemizin ulaşım ağını güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Sahada büyük bir titizlikle çalışmaya devam ediyor, konforlu ve güveli yolları hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Azim ve gayretle çalışmayı sürdürerek, her alanda Canik'imizin gelişim sürecini yeni projelerle taçlandıracağız" şeklinde konuştu.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından son buldu. - SAMSUN