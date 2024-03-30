Samsun'da 31 Mart yerel seçimlerinde 1 milyon 38 bin 991 seçmen 3 bin 656 sandıkta oy kullanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Samsun'da 31 Mart yerel seçimlerinde 1 milyon 38 bin 991 seçmen 3 bin 656 sandıkta oy kullanacak

Samsun\'da 31 Mart yerel seçimlerinde 1 milyon 38 bin 991 seçmen 3 bin 656 sandıkta oy kullanacak

Samsun'da nüfusa kayıtlı 1 milyon 38 bin 991 seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandık başına gidecek. 17 ilçede 3 bin 656 sandıkta oy kullanma işlemi olacak. Samsun en kalabalık ilçesi İlkadım ilçesinde ise 241 bin 747 kişi sandığa gidecek.

30.03.2024 10:46  Güncelleme: 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 31 Mart yerel seçimlerinde 1 milyon 38 bin 991 seçmen 3 bin 656 sandıkta oy kullanacak.

Samsun'da nüfusa kayıtlı 1 milyon 38 bin 991 seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandık başına gidecek. 17 ilçede 3 bin 656 sandıkta oy kullanma işlemi olacak. Samsun en kalabalık ilçesi İlkadım ilçesinde ise 241 bin 747 kişi sandığa gidecek.

Samsun'da 31 Mart yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 23 aday, ilçe belediyelerinde 19 Mayıs Belediye Başkanlığı için 12 aday, Alaçam Belediye Başkanlığı için 12 aday, Asarcık Belediye Başkanlığı için 9 aday, Atakum Belediye Başkanlığı için 17 aday, Ayvacık Belediye Başkanlığı için 9 aday, Bafra Belediye Başkanlığı için 15 aday, Canik Belediye Başkanlığı için 16 aday, Çarşamba Belediye Başkanlığı için 14 aday, Havza Belediye Başkanlığı için 11 aday, İlkadım Belediye Başkanlığı için 19 aday, Kavak Belediye Başkanlığı için 10 aday, Ladik Belediye Başkanlığı için 9 aday, Salıpazarı Belediye Başkanlığı için 9 aday, Tekkeköy Belediye Başkanlığı için 12 aday, Terme Belediye Başkanlığı için 13 aday, Vezirköprü Belediye Başkanlığı için 11 aday ve Yakakent Belediye Başkanlığı için 8 aday yarışacak.

Vatandaşlar ayrıca muhtarlar, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliğini tercih edecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, Samsun, Yerel yönetim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Samsun'da 31 Mart yerel seçimlerinde 1 milyon 38 bin 991 seçmen 3 bin 656 sandıkta oy kullanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler için mevlit programı düzenlendi
    11:04 Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler için mevlit programı düzenlendi

    Sivas'ın Zara ilçesinde, helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler için mevlit programı düzenlendi. BBP Zara İlçe Başkanlığı tarafından Zara Merkez Camii'nde düzenlenen mevlitte şehitler için dua edildi ve ikramda bulunuldu. Programda, Muhsin Yazıcıoğlu ve diğer hayatını kaybedenler rahmetle anıldı.

  • Türkiye 13. yerel seçimini gerçekleştirecek
    11:02 Türkiye 13. yerel seçimini gerçekleştirecek

    61 milyonu aşkın seçmenin oy kullanabileceği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi, yarın gerçekleştirilecek.

  • Eskişehir Valisi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürü, öğrencilerle iftarda buluştu
    10:52 Eskişehir Valisi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürü, öğrencilerle iftarda buluştu

    Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürü Osman Ercan, Hızır Bey Erkek Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftarda bir araya geldi. Vali Aksoy, öğrencilerle sohbet etti ve dua ederek oruçlarını açtılar. GSB İl Müdürü Osman Ercan, Vali Aksoy'a teşekkür etti ve gençlere başarılar diledi. Buluşma, öğrencilerin Vali Aksoy ve İl Müdürü Ercan ile fotoğraf çekimiyle sona erdi.

  • Türkiye 12'nci yerel seçimini gerçekleştirecek
    10:49 Türkiye 12'nci yerel seçimini gerçekleştirecek

    61 milyonu aşkın seçmenin oy kullanabileceği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi, yarın gerçekleştirilecek.

  • Bozüyük Belediye Başkanı Mahalle ve Dernek Ziyaretlerine Devam Ediyor
    10:49 Bozüyük Belediye Başkanı Mahalle ve Dernek Ziyaretlerine Devam Ediyor

    Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, mahallelerde gerçekleştirdiği yürüyüşler ile dernek ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Bakkalcıoğlu, Bozüyük Kuzey Kafkasya Kültür Derneği'ni ziyaret ederek dernek başkanı ve üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette, Başkan Bakkalcıoğlu, görev süresi boyunca gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgi verdi ve teşekkürlerini iletti.

  • Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'ın düzenlediği etkinlik büyük ilgi gördü
    10:45 Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'ın düzenlediği etkinlik büyük ilgi gördü

    Samsun'un Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi (YRP) Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar'ın düzenlediği 'Sevdamız Tekkeköy Buluşması' binlerce kişi tarafından ilgiyle karşılandı. Togar, seçmenlerden 31 Mart'ta sandıkları patlatma sözü aldı ve Tekkeköy halkının desteğini istedi. Ayrıca, etkinlikte Ekin Uzunlar'ın performansıyla vatandaşlar coştu.

  • Mehmet Kasapoğlu: Karşıyaka Stadyumu'nun yapımı engellendi
    10:45 Mehmet Kasapoğlu: Karşıyaka Stadyumu'nun yapımı engellendi

    Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Karşıyaka Stadyumu'nun yapımının engellendiğini belirtti. Kasapoğlu, İzmir'de 3 stadyum projesiyle yola çıktıklarını ve temellerini attıklarını söyledi.

  • Düzce'de Spor Yatırımları Hızla İlerliyor
    10:44 Düzce'de Spor Yatırımları Hızla İlerliyor

    Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimi ile şehirde başlatılan spor yatırımları hızla ilerliyor. TFF standartlarına uygun donatıları ile hizmete açılan Güney Spor Kampüsü'nün yanı sıra yeni dönemde Kuzey Spor Kampüsü ile Kiremitocağı Spor Vadisi de hayata geçirilecek.


10:43 Rusya’da yeni saldırı girişimi Orta Asya kökenli 3 kişi son anda yakalandı Rusya'da yeni saldırı girişimi! Orta Asya kökenli 3 kişi son anda yakalandı
10:28 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın’ın afişleri İzmir’e asıldı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın'ın afişleri İzmir'e asıldı
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilçedeki mitingi öncesi ’Kent Lokantası’ dev afişle kapatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilçedeki mitingi öncesi 'Kent Lokantası' dev afişle kapatıldı
08:46 Türkiye sandık başına gidiyor İşte 31 Mart seçimlerine dair 10 soru 10 cevap Türkiye sandık başına gidiyor! İşte 31 Mart seçimlerine dair 10 soru 10 cevap
03:55 Elazığ’da 4,7 büyüklüğünde deprem Vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi
10:35 Kızılcık Şerbeti’nde Görkem ile Pembe arasında büyük gerilim Kızılcık Şerbeti'nde Görkem ile Pembe arasında büyük gerilim
09:46 Ülke savaştayken komutanın yaptığına bakın 3 meslektaşı ile aşk yaşadı, o anlar böyle kayda alındı Ülke savaştayken komutanın yaptığına bakın! 3 meslektaşı ile aşk yaşadı, o anlar böyle kayda alındı
00:48 İYİ Parti’nin Ordu adayı Enver Yılmaz’ın “Seçim öncesi evrakları yakıyorlar“ iddiası İYİ Parti'nin Ordu adayı Enver Yılmaz'ın "Seçim öncesi evrakları yakıyorlar" iddiası
00:01 Seçim yayın yasakları başladı Seçim yayın yasakları başladı
23:51 Emekliye trende yüzde 10 indirim uygulaması başladı Emekliye trende yüzde 10 indirim uygulaması başladı
23:15 İmamoğlu’ndan gövde gösterisi Seçim öncesi son konuşmasını AK Parti’nin kalesinde yaptı İmamoğlu'ndan gövde gösterisi! Seçim öncesi son konuşmasını AK Parti'nin kalesinde yaptı
22:41 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimde kazanacakları illeri tek tek saydı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimde kazanacakları illeri tek tek saydı
22:04 İZBAN arıza yaptı, yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı İZBAN arıza yaptı, yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı
21:33 Sokak ortasında 4 çocuk annesi eşini katleden kocanın ifadesi ortaya çıktı: Aldattığı için öldürdüm Sokak ortasında 4 çocuk annesi eşini katleden kocanın ifadesi ortaya çıktı: Aldattığı için öldürdüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2024 11:06:30. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da 31 Mart yerel seçimlerinde 1 milyon 38 bin 991 seçmen 3 bin 656 sandıkta oy kullanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement