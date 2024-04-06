Samsun\'da Belediye Makam Aracında Su Bulunması Gündemde

Samsun'da Kavak İlçe Belediyesi makam aracının içinde su bulunması görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Eski Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, kendisine iftira atıldığını belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi(YRP) Kavak Belediye Başkan Adayı Şerif Ün, yüzde 41.54 alarak başkan seçildi. AK Parti adayı İbrahim Sarıcaoğlu ise yüzde 31.09'da kalarak seçimi kaybetti. Seçim sonrası belediye makam aracının içinde su bulunan görüntüleri sosyal medyada paylaşılarak gündem oldu.
Eski Başkan İbrahim Sarıcaoğlu, kendisine iftira atıldığını ve bu işin bazı kişiler tarafından planlanarak yapıldığını iddia ederek, Kavak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Sarıcaoğlu olayla ilgili, "Son zamanlar özellikle sosyal medyada ve basında belediyemizin aracını teslim etmeden önce içerisine su konulduğu, araca zarar verildiğiyle alakalı paylaşımlar gördüm. Bu beni son derece üzdü. Eğer aracın içine yağmurdan sızma söz konusu değilse, bunu yapanlardan davacı ve şikayetçiyim" diyerek bazı kişileri suçladı.
Sarıcaoğlu'nun şoförü Ferdi Karaca da savcılığa suç duyurusunda bulundu. - SAMSUN
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