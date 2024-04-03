Samsun\'da Cumhur İttifakı Adayı Halit Doğan Başkan Seçildi

Samsun'da mahalli seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Halit Doğan 330 bin 636 oyla başkan seçilirken, 205 bin 773 seçmen sandığa gitmedi, 49 bin 641 oy pusulası ise geçersiz sayıldı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine katılım oranı son 5 seçimin en düşük oranı oldu. Sandığın rengini küskünler belirledi. Samsun genelinde 205 bin 773 seçmen sandık başına gitmedi. Samsun İl Seçim Kurulu tarafından açıklanan sonuçlara göre 1 milyon 39 bin 463 seçmenden 833 bin 690'ı sandık başına giderek oyunu kullandı. Bunlardan geçerli sayılan oyların sayısı 776 bin 230, itiraz üzerine geçerli sayılan ve hesaba katılan oy pusulaların sayısı ise 7 bin 819, geçerli sayılan oy pusulaların tamamı 784 bin 49, geçersiz sayılan veya hesaba katılmayan oy pusulaların toplamı ise 49 bin 641 oldu. Buna göre Samsun'da oy kullanmayanlar ile geçersiz sayılan oy pusulalarının toplamı 255 bin 414 olarak kayıtlara geçti.
23 adaydan sadece 2'si küskünlerden fazla oy aldı
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde 2'si bağımsız olmak üzere toplam 23 isim yarıştı. Resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti'nin adayı Halit Doğan 330 bin 636 oy alarak başkan seçildi. CHP Adayı Cevat Öncü ise 211 bin 756 oyla ikinci sırada yer aldı. Geriye kalan 21 aday, küskünlerden daha az oy aldı. - SAMSUN
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31 Mart seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Soma Belediye Başkanı seçilen Sercan Okur, mazbatasını alarak makama oturdu. Devir teslim töreninde eski başkan Ali Tulup'tan görevi devralan Okur, seçim öncesinde verdiği sözü yerine getirerek makam kapısını söktü.
31 Mart yerel seçimlerini kazanan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, görevi devraldı. Er, tüm Malatya'nın belediye başkanı olacağını ve emanete ihanet etmeyeceğini söyledi.
Fransa'nın eski Başbakanı Edouard Philippe'nin ofisi, muhtemel bir yolsuzlukla ilgili devam eden ön soruşturma kapsamında polis tarafından arandı.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve yeni meclis üyeleri, mazbata töreniyle görevlerine resmen başladı. Törene, birim müdürleri, muhtarlar ve azalar da katıldı.
31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Turhal Belediye Başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partisi adayı Mehmet Erdem Ural, belediye başkanlığı görevini devraldı. İlker Bekler'den bayrağı devralan Ural, şehri daha ileriye taşımak için çalışacaklarını belirtti.
Sarıgöl'ün yeni Belediye Başkanı CHP'li Tahsin Akdeniz, makam odasını herkesin ulaşabilmesi için ikinci kattan birinci kata taşıdı.
Sındırgı Belediyesi'nde yapılan devir teslim töreninde Serkan Sak, Belediye Başkanlığı görevine başladı. Sak, Ekrem Yavaş'a teşekkür ederek projelerini gerçekleştireceklerini söyledi.
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Bandırma Belediye Başkanı olarak seçilen Dursun Mirza mazbatasını aldı. Bandırma Belediyesi'nde devir teslim gerçekleşti.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yapılan seçimlerde yüzde 50,36 oy oranıyla bir dönem daha Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ali Yılmaz, mazbatasını aldı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 44 yıl sonra belediye başkanlığını kazanan CHP'nin adayı Ömer Özalp mazbatasını alarak görevine başladı. Başkan Özalp, 'Eksik kalan hizmetleri biz tamamlayacağız. Biz daha güzellerini yapmaya talibiz' dedi.
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