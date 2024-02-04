Samsun\'da Cumhur İttifakı\'nın belediye başkan adayları tanıtıldı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları düzenlenen toplantı ile tanıtıldı.
Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda yapılan aday tanıtım toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, toplantıya katılanlara AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın telefonundan bağlanarak seslendi. Yoğun katılımın yaşandığı salona seslenen Erdoğan, " Gaziantep'te muhteşem bir şehir hastanesi açılışından sonra sizlerin toplantısı bana bildirildi. 31 Mart akşamı yapılacak olan seçim sonucunu sizinle beraber kutlamak üzere en kalbi duygularla sizleri selamlıyorum. Tüm belediye başkanlarımızın belediyelerini Samsun'da silip süpüreceğinize inanıyorum. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları olarak bu kalan süre içerisinde gece gündüz demeden çalışarak inşallah 31 Mart'ta bu zaferi taçlandırmaya var mıyız? Bu zaferi inşallah beraber kutlamaya var mıyız? Bu vesileyle sizleri tebrik ediyor, şimdiden yolunuz, yolumuz açık olsun diyorum. Tüm belediye başkan adaylarımızı ve ekiplerini, tüm Cumhur İttifakı üyelerini Gaziantep'ten en kalbi duygularla selamlıyorum" dedi.
AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Çiğdem Karaaslan ve Yusuf Ziya Yılmaz da, yaptıkları konuşmalarda 31 Mart seçimlerinin önemini vurguladı. Toplantıda Cumhur İttifakı'nın 17 ilçe belediye başkan adayı açıklandı. 3 ilçe belediyesine MHP adayının gösterildiği, 14 ilçede AK Parti adayının yer aldığı aday listesi şöyle:
"19 Mayıs – Osman Topaloğlu
Alaçam – Ramazan Özdemir
Asarcık – Şerif Kılağuz
Atakum – Özlem Maraş
Ayvacık – Hüseyin Keskin
Bafra – Hamit Kılıç
Canik – İbrahim Sandıkçı
Çarşamba – Ender Gür
Havza – Murat İkiz
İlkadım – İhsan Kurnaz
Kavak – İbrahim Sarıcaoğlu
Ladik – Gürkan Özel
Salıpazarı – Osman Yüksel
Tekkeköy –Mustafa Candal
Terme – Şenol Kul
Vezirköprü – Murat Gül
Yakakent – Hüseyin Kıyma" - SAMSUN
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın yeni teknik direktörü oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Hatay'da yaptığı konuşmada, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse dayanışma halinde olmazsa, o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı" demişti. Erdoğan'ın sözlerine ilişkin CHP lideri Özel, "Hataylılara siyasi şantaj yapılmasını Hataylılara havale ediyorum. Kalbinin yerinde taş olsa bu laf edilmez. Depremzedeye tehdit olur mu?" ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İnci Taneleri'ndeki pavyon dansıyla gündemde olan 'Dilber' karakterine sert tepki gösterdi. Bahçeli, ''Astronot Alper Gezeravcı sayesinde Türkiye'nin başını yükseklere çevirdiği şu günlerde bir dizi film vasıtasıyla Dilber karakterinin servis edilmesi örtülemez çelişki ve zamanlama itibariyle manidar bir komplo emaresi taşımaktadır'' diye konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Manisa'da yaptığı mitingde, İzmir'de sırtından vurularak katledilen taksi şoförüyle ilgili konuştu. Bahçeli, "Taksi şoförümüzü katleden alçak vatandaşlıktan çıkarılmalıdır." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın göreve başlamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, ''Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlararası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz.'' dedi.
Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama geldi. Karahan, açıklamasında "Temel amacımız ve önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, hastanenin yanı sıra deprem konutları ve bölgenin çekim merkezi olacaklarını belirtti. Ayrıca, Gaziantep'e yapılan eserlerin söz verildiği gibi yapıldığını vurguladı ve deprem şehirlerinin tamamen ayağa kalkana kadar çalışacaklarını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Serbest Geçiş Sistemi'nin tüm otoyollarına yayılacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, Gebze, Samandıra, Ispartakule, Avcılar ve Hadımköy'de sisteme geçileceğini bildirdi. Ayrıca, 86 otoyola da düzenleme yapılacağını belirtti.
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