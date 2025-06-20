Samsun'da Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) Meclisten Geçti - Son Dakika
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Politika

Samsun'da Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) Meclisten Geçti

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20.06.2025 16:36  Güncelleme: 16:43
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Samsun\'da Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) Meclisten Geçti
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Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, 64 noktada trafik ihlalleri tespit edecek elektronik denetleme sistemleri için protokol imzalama yetkisini oy çokluğu ile kabul etti. Proje, trafik güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Samsun'da EDS maddesi meclisten geçti: 64 noktada denetim

19 yerde kırmızı ışık, 30 yerde park ihlali ve 15 yerde de ortalama hız ihlali tespiti yapılacak

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında İl Emniyet Müdürlüğü ile elektronik denetleme sistemleri protokolü imzalama yetkisinin verileceği madde oy çokluğu ile kabul edilerek karara bağlandı. Buna göre il genelinde toplam 64 sabit yerde kameralar ile trafik kural ihlalleri tespit edilecek.

SBB Haziran Ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşimin 1. Oturumu, Meclis Toplantı Salonu'nda Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapıldı. Mecliste ilgili komisyonlardan havale edilen 54 gündem maddesi görüşüldü. Görüşülen maddeler arasında İl Emniyet Müdürlüğü ile elektronik denetleme sistemleri ortak hizmet protokolünü imzalamak üzere SBB başkanına yetki verilmesi teklifi de yer aldı. Teklif hakkında söz alan CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan, EDS'nin devreye girmesinin trafik kurallarının azalmasına neden olmayacağını savunarak, karara karşı olduklarını açıkladı.

"Asıl hedef para değil, trafik kurallarına uyulması"

EDS ile ilgili konuşan Başkanvekili Nihat Soğuk, projenin temel amacının vatandaşların can güvenliği ve trafik düzenini sağlamak olduğunu ifade etti. Soğuk, "EDS ile asıl hedef ve amaç; sağlıklı, düzenli ve insan yaşamına herhangi bir sıkıntı vermemesi adına yapılmış bir çalışma olmasıdır" dedi.

Uygulamanın yalnızca Samsun'da değil, 14 şehirde daha devreye alınacağını belirten Soğuk, "Asıl hedefin para olmadığını tekrar söylemek istiyorum. Trafik kurallarına uyanlar için daha konforlu bir sürüş ortamı sağlanmasının amaçlandığına ve bu açıdan bakılması gerektiğine inanıyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sürücülerin kurallara riayet etmesi gerektiğinin altını çizen Soğuk, "Sürücü arkadaşlarımızın ben de dahil olmak üzere trafik kurallarına uymamız halinde hem ölümcül hem de maddi hasarlı kazalara sebebiyet vermemiş olacağız" diye konuştu.

19 yerde kırmızı ışık, 30 yerde park ihlali ve 15 yerde de ortalama hız ihlalleri tespiti yapılacak

Söz konusu madde, konuşmaların ardından oylamaya sunuldu. Madde, oy çokluğu ile kabul edilerek karara bağlandı. SBB ile emniyet arasında imzalanacak protokolün ardından 64 sabit bölgede elektronik denetleme sistemleri hizmet vermeye başlayacak. EDS kapsamında Samsun'da 19 adet kırmızı ışık ihlal tespit sistemi (KİTS), 30 adet park ihlal tespit sistemi ve 15 adet de ortalama hız tespit sistemi olmak üzere toplam 64 sabit noktada araçlar izlenecek.

Kaynak: İHA

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