Samsun'da Ramazan Bayramı önlemleri - Son Dakika
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Samsun'da Ramazan Bayramı önlemleri

26.04.2022 14:58
Samsun'da Ramazan Bayramı önlemleri

Samsun Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramı tatili süresince herhangi bir sorun yaşamaması için gerekli önlemlerini aldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramı tatili süresince herhangi bir sorun yaşamaması için gerekli önlemlerini aldı.

Özellikle toplu ulaşım, zabıta, su ve elektrik hizmetlerinde aksamalar yaşanmaması için tedbirler artırıldı. Samsunlular bayram süresince talep ve şikayetlerini çözüm merkezinin 7/24 açık olan 431 10 12 nolu telefonundan iletebilecek.

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince tüm birim ve genel müdürlükleriyle görev başında olacak. Çözüm Merkezi bayramda 7/24 çalışarak, Samsunluların dilek, talep ve şikayetlerini almaya devam edecek. SASKİ Genel Müdürlüğü Kanal Arıza ekipleri de 24 saat aralıksız olarak görev yaparak, Samsunluların acil ihtiyaçlarını karşılayacak. Vatandaşlar, SASKİ' ye ALO 185 No'lu telefondan ve Çözüm Merkezi hattından ulaşabilecek.

Zabıta kontrolleri sıklaştıracak

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı da kent içi ulaşımında düzeni sağlamak ve halkın bayram ziyaretlerini rahatça yapabilmelerini temin etmek amacıyla, trafik ekipleriyle durak ve hatlarda gerekli kontrolleri yapacak. Zabıta ekipleri ayrıca arife gününden itibaren gıda kontrollerini sıklaştırarak, vatandaşların daha sağlıklı gıda tüketmelerine imkan sağlayacak. Bayram süresince vatandaşlar, karşılaştıkları olumsuzlukları, Zabıta Daire Başkanlığı'na yine Çözüm Merkezi hattından iletebilecekler.

İtfaiye nöbette

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı da diğer günlerde olduğu gibi Ramazan Bayramı süresince 7/24 mesaisini sürdürecek. Her türlü itfaiye hizmeti ve yangın ihtimaline karşı 17 ilçede çalışmalar devam edecek. Vatandaşlar, yangın ve benzeri tabii afetlerle ilgili ihbarlarını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirebilecek. İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri ayrıca bayram süresince piknik yerlerine gidecek vatandaşları ateş konusunda, bayram tatilinde evlerinden ayrılacak olanları da elektrik şalterini, su ve doğalgaz vanalarını mutlaka kapatmaları konusunda uyardı. - SAMSUN

Samsun'da Ramazan Bayramı önlemleri
Samsun'da Ramazan Bayramı önlemleri

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Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı, Zabıta, Bayram, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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