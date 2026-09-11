Samsun'da üç lisenin bulunduğu alan için millet bahçesi önerisi mecliste - Son Dakika
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Samsun'da üç lisenin bulunduğu alan için millet bahçesi önerisi mecliste

Samsun\'da üç lisenin bulunduğu alan için millet bahçesi önerisi mecliste
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Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, 19 Mayıs Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi ve İmam Hatip Lisesi'nin bulunduğu alanın halka açık yeşil alan, park veya millet bahçesine dönüştürülmesi önerildi. Öneri, 1927'den bu yana hizmet veren ve riskli yapı olduğu belirtilen 19 Mayıs Lisesi'nin taşınma gündemi üzerine meclise geldi.

Samsun Büyükşehir Belediye(SBB) Meclisi'nde, 19 Mayıs Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi ve İmam Hatip Lisesi'nin bulunduğu alanın kent merkezinde halka açık yeşil alan, park veya millet bahçesine dönüştürülmesi önerildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı 2. Birleşiminin 1. Oturumu, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda komisyonlardan havale edilen 45 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda söz alan Yeni Parti Meclis Üyesi Fikret Pekal, 1927'den bu yana Samsun'da hizmet veren 19 Mayıs Lisesi'nin taşınacağını belirterek, mevcut binanın riskli yapı olduğunu ifade etti. Yıkılacak okulda eğitim gören öğrenci ve görev yapan öğretmenlerin Mithat Paşa Lisesi'nde eğitimlerine devam edeceğini aktaran Pekal, yeni okulun ne zaman ve hangi bütçeyle yapılacağının henüz belli olmadığını söyledi. Pekal, eski Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasının arkasında bulunan Mithat Paşa Lisesi'ne taşınacak öğrenciler için kent yöneticilerinin gerekli çalışmaları yapması gerektiğini dile getirdi.

"Okulların olduğu alan, Millet Bahçesi gibi yeşil alana dönüştürülebilir"

Konu hakkında görüşlerini açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili Recep Kemal Certel, 19 Mayıs Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi ve İmam Hatip Lisesi'nin bulunduğu alanın kent merkezi açısından önemli bir konumda olduğunu belirterek, bölgenin farklı şekilde değerlendirilmesini önerdi. Certel, "19 Mayıs Lisesi konusu mecliste açıldığından bir fikri paylaşmak istedim. 19 Mayıs, Endüstri Meslek ve İmam Hatip Lisesi'nin olduğu alan, merkezde ve güzel bir alan. Şehir planlaması açısından düşünülsün diye söylüyorum. Bu alan tüm şehrin, o bölgedeki ve tüm halkın kullanabileceği bir yeşil alan, kent ormanı, park alanı ve millet bahçesi gibi değerlendirilip planlanamaz mı diye fikir beyan ediyorum. Bu fikrin hep beraber değerlendirilmesinden memnun olurum" dedi.

Pekal da Certel'in önerisini olumlu karşıladıklarını belirtti.

Samsun Şehirlerarası Otogarı'nın taşınması konusu

Toplantıda İYİ Parti Grup Başkanvekili Talat Eyüpoğlu, Samsun Şehirlerarası Otogarı'nın taşınacağı yönündeki konunun kamuoyunda gündeme geldiğini belirterek meclisin bilgilendirilmesini istedi. Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk ise işletmeci firma ile Samsun Büyükşehir Belediyesi yöneticileri arasındaki görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Otogarla alakalı işletmeci firma ile Samsun Büyükşehir Belediyesi idarecilerinin görüşmeleri devam ediyor. Yeni bir otogar yapımıyla alakalı bir hadiseye vakıf değilim. İlgili ulaşım daire başkanı arkadaşımıza bu soru iletilecek ve gerekli bilgilendirme sağlanacak" diye konuştu.

Toplantıda ayrıca 1. Hat dolmuşlarının güzergah değişikliği yapıp yapmayacağı konusunun da Ulaşım Dairesi Başkanlığına iletileceği belirtildi.

Meteoroloji binası maddesi komisyonda bekletildi

Öte yandan, Plan, Bütçe ve Hukuk Komisyonlarından havale edilen, Atakum ilçesindeki 14 bin 776 metrekarelik Meteoroloji Genel Müdürlüğü taşınmazı ile SBB'ye tahsisli 5 bin 554 metrekarelik taşınmazın karşılıklı olarak değerlendirilmesine ilişkin protokol teklifi, daha sonra görüşülmek üzere komisyonda bekletildi.

Diğer 44 madde ise meclisten geçerek karara bağlandı.

Kaynak: İHA

İmam Hatip Liseleri, Politika, Eğitim, Güncel, Samsun, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Samsun'da üç lisenin bulunduğu alan için millet bahçesi önerisi mecliste - Son Dakika

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