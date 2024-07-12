Politika

Samsun meclisi 37 maddeyi kabul etti

Hastane ve Kökçüoğlu Mahalleleri'nin kentsel dönüşüm ve doğalgaz sorunu meclise taşındı

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, komisyondan gelen 37 maddeyi oylayarak kabul etti. Ayrıca İlkadım ilçesinde bulunan Hastane ve Zeytinlik Mahallelerinin kentsel dönüşüm ve doğalgaz sorunu da meclise taşındı.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı 2. Birleşiminin 1. Oturumuna ait toplantı, Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Nihat Soğuk başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis gündeminin dışında söz alarak İlkadım ilçesinde bulunan Hastane ve Kökçüoğlu Mahallelerinin, 'kentsel dönüşüm ve doğalgaz sorunu' ile ilgili konuşan CHP'li Meclisi Üyesi Fikret Pekal, "Burası kanayan bir yaradır. Bilindiği gibi burada Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından onaylanan yapılaşma hakkı ile ilgili kararlar var. Bana göre bu kararların alınması yapılaşma anlamında doğru olmakla beraber eksik kalan bir takım noktalar var. O da şudur: Burada bildiğim kadarıyla hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında hem de Samsun Büyükşehir Belediyesinin envanterlerinde özellikle bu kentsel dönüşümle ilgili çok ciddi veriler ve altyapılar mevcut. Dolayısıyla bu altyapıların üzerine bir takım değişiklikler yapılarak bunların üzerine katkı konulabilir. Burada önemli olan yapılan bu planlar karşısında mutlaka Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İlkadım Belediyesi özellikle bakanlık mutlaka vaziyet planına göre çalışma yapmalıdır. O çalışma neticesinde orada ne kadar rezerv ve ihtiyaç olacağı veya bu çalışma karşılığında kaç bağımsız bölge üretileceği, yapılan bu çalışma ile ilgili vatandaşların bilgilendirilmemesiyle ilgili şeffaf davranılması gerektiğine inanıyorum. Hastane Mahallesi ile ilgili bana göre emsal 4 gibi yanlış bir planlama var. Emsal 4 oradaki yapılaşmanın şartlarına uygun bir yapılaşma değildir. Oradaki insanların en büyük sıkıntısı doğalgaz olmaması. Bu konuda çok ciddi sıkıntıları var. Kamu görevi gören bütün herkes bu konuda hassas davranmalı" dedi.

"Gündemimizde olan bir konu"

Başkan Vekili Nihat Soğuk ise "Özellikle İlkadım'la ilgili Fikret Bey'in ifade ettiği hem İlkadım Belediyemizin hem de Büyükşehir Belediyemizin gündeminde olan konulardır. Bu konularla ilgili gayret edildiğini, samimi olunduğunu bilinmesi arzu ediyorum. Bunun aslında farklı bir örneğini Canik'te geçen dönem hem de bu dönem devam ediyor. İnşallah İlkadım'da da ve farklı ilçelerimizde de bu süreçler mesafe kat ederek devam eder diye düşünüyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Samsun Büyükşehir Meclisi, komisyondan gelen 37 maddeyi oylayarak kabul etti.