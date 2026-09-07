Samsun Meclisi'nde Atakum Belediyesi'nin maaş alamayan personeli için destek istendi - Son Dakika
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Samsun Meclisi'nde Atakum Belediyesi'nin maaş alamayan personeli için destek istendi

Samsun Meclisi\'nde Atakum Belediyesi\'nin maaş alamayan personeli için destek istendi
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Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, 4,5 aydır maaşını alamayan Atakum Belediyesi personelinin durumu gündeme geldi. MHP Grup Başkanvekili Ali Sukas, Büyükşehir Belediyesi'nden destek talep ederken, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk konuyu ilgililere ileteceğini söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Meclisi'nde, 4,5 aydır maaşlarını alamayan Atakum Belediyesi personelinin durumu gündeme geldi. Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, konuyu SBB yetkililerine ileteceğini söyledi.

SBB Meclisi Eylül Ayı 1. Birleşiminin 1. Oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 41 gündem ve 2 gündem önerisi olmak üzere toplam 43 madde, daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara sevk edildi.

Toplantıda söz alan SBB Meclisi MHP Grup Başkanvekili Ali Sukas, Atakum Belediyesi çalışanlarının maaşlarının ödenmemesiyle ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden destek talep etti. Sukas, "Bizle alakalı değil ama Atakum Belediyesi'nde maaşlarını alamayan işçi kardeşlerimizden talepler geliyor. Büyükşehir olarak ne yapabiliriz? Başkanımız Halit Doğan'dan bu konuyla alakalı ne yapılması gerekiyorsa bu sese de kulak verilmesini talep ediyorum" dedi.

Söz konusu talebi insani bulduğunu ifade eden Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, "MHP Grup Başkanvekili Ali Sukas'ın isteğini insani olarak görüyorum. Atakum Belediyesi'nin çalışanlarının durumlarıyla alakalı bir talebi iletti. Bu konuda ilgililerimize konuyu ileteceğiz. Şehrimizde bulunan belediyelerimizin hiçbirinin böyle bir durumu yaşamamasını arzu ederiz. İnanıyorum ki gerekli gayreti ve azami hassasiyeti Atakum Belediyesi'nin de gösterdiğini tahmin ediyorum" diye konuştu.

Konu üzerine söz alan bağımsız meclis üyesi Atilla Tekcan da Atakum Belediyesi'nin yaklaşık bir ay önce kredi kullanabilmek amacıyla İller Bankası A.Ş.'ye teminat mektubu başvurusunda bulunduğunu belirtti. Tekcan, teminat mektubunun gelmesi halinde işçilere olan maaş borcunun ödeneceğini söyledi.

Toplantı, görüş ve önerilerin ardından gündem maddelerinin ilgili komisyonlara sevk edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Samsun Meclisi'nde Atakum Belediyesi'nin maaş alamayan personeli için destek istendi - Son Dakika

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