Sanayi Komisyonu'nda fenalaşan vatandaş Acil Sağlık ekibi müdahale etti
ANKARA - Sanayi Komisyonu'nda fenalaşan vatandaşa acil sağlık ekibi müdahale etti.
Sanayi Komisyonu'nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor.
Görüşmelerin devam ettiği sırada bir vatandaş fenalık geçirdi. Bunun üzerine acil sağlık ekibi çağırıldı. Vatandaş, acil sağlık ekibi eşliğinde TBMM revirine götürüldü.
Son Dakika › Politika › Sanayi Komisyonu'nda Fenalaşma - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?