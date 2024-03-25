Sanayi ve Teknoloji Bakanı Erzurum Büyükşehir Belediyesi\'ni Ziyaret Etti

Politika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Kacır, ziyarette başta Bilim Erzurum olmak üzere kentteki teknoloji yatırımlarından dolayı Başkan Mehmet Sekmen'i kutladı.

Bir dizi temas ve incelemede bulunmak üzere kente gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzurum Teknik Üniversitesi'ndeki söyleşi programı ve Erzurum Valiliği ziyareti sonrası Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade eden Başkan Sekmen, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin bilim ve teknoloji alanında yaptığı yatırımlarla ilgili brifing sundu. Bakan Kacır da, ziyarette Bilim Erzurum'dan övgüyle bahsetti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin her alanda olduğu gibi teknoloji konusunda da önemli yatırımları hayata geçirdiğini anımsatan Bakan Kacır, teknoloji ve bilimsel yatırımlarla ilgili Başkan Sekmen'i tebrik etti.

Ziyaret hatıra fotoğrafının çekimiyle sona erdi. - ERZURUM