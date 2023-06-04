Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır görevine başladı - Son Dakika
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır görevine başladı

04.06.2023 13:17

Kabinenin yeni üyeleri görevlerini eski bakanlardan devralarak mesaiye başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, görevi Mustafa Varank'tan devraldı. Varank ile Kacır arasında yaşanan diyalog törende yüzleri güldürdü.

Kabine'nin yeni üyeleri görevlerini eski bakanlardan devralarak mesaiye başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, görevi Mustafa Varank'tan devraldı. Varank ile Kacır arasında yaşanan diyalog, törendeki ciddi havayı yumuşattı.

BİR BİR ANLATIRKEN VARANK ARAYA GİRDİ

Bakan Kacır geçmiş dönemde hayata geçirilen projeleri, "Uzaya milli görüntüleme uydumuz İMECE'yi bu dönemde gönderme başarısı elde ettik. Gökdoğan gibi, Bozdağan gibi kritik teknoloji projelerini bu dönemde tamamlamak nasip oldu. TSE'mizin en büyük kalite kampüsünün temellerini bu dönemde atmış olduk. KOSGEB'in en kapsamlı programlarını bu dönemde başlattık..." şeklinde anlatırken, Mustafa Varank araya girdi. Varank'ın "Ben Fatih'e say demedim, o kendi sayıyor" sözleri salondakileri güldürdü.

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Kabine'de ilk devir teslim gerçekleşti! Yeni Sanayi Bakanı Fatih Kacır, görevi Mustafa Varank'tan devraldı Kabine'de ilk devir teslim gerçekleşti! Yeni Sanayi Bakanı Fatih Kacır, görevi Mustafa Varank'tan devraldı

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Son Dakika Politika Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır görevine başladı - Son Dakika


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