Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır görevine başladı

Kabine'nin yeni üyeleri görevlerini eski bakanlardan devralarak mesaiye başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, görevi Mustafa Varank'tan devraldı. Varank ile Kacır arasında yaşanan diyalog, törendeki ciddi havayı yumuşattı.

BİR BİR ANLATIRKEN VARANK ARAYA GİRDİ

Bakan Kacır geçmiş dönemde hayata geçirilen projeleri, "Uzaya milli görüntüleme uydumuz İMECE'yi bu dönemde gönderme başarısı elde ettik. Gökdoğan gibi, Bozdağan gibi kritik teknoloji projelerini bu dönemde tamamlamak nasip oldu. TSE'mizin en büyük kalite kampüsünün temellerini bu dönemde atmış olduk. KOSGEB'in en kapsamlı programlarını bu dönemde başlattık..." şeklinde anlatırken, Mustafa Varank araya girdi. Varank'ın "Ben Fatih'e say demedim, o kendi sayıyor" sözleri salondakileri güldürdü.