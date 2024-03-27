Sanayi ve Teknoloji Bakanı Uşak\'ta Gençlerle Buluşacak

Politika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır bir dizi ziyaret ve inceleme için yarın geleceği Uşak'ta gençlerle buluşacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacı, bir dizi ziyaret ve gençlerle buluşmak için yarın Uşak'a geliyor. Saat 10: 15'd3 Uşak Valiliğini ziyaret ederek programına başlayacak olan Bakan Kacır, daha sonra Uşak Üniversitesi'nde gençlerle bir araya gelecek ve ardından Uşak Belediyesini ziyaret ederek ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelecek.

Bakan Kacı programına, Sanayiciler ile İstişare Toplantısı yaptıktan sonra Uşak programını tamamlayacak. - UŞAK