Sanchez'den Gazze'ye Destek Mesajı - Son Dakika
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Sanchez'den Gazze'ye Destek Mesajı

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İspanya Başbakanı Sanchez, Gazze'deki gençlere teşekkür ederek barış dileğinde bulundu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze Şeridi'nde ağır hasar gören bir binanın duvarına portresini çizen Filistinli gençlere teşekkür ederek, "İspanya sizi duyuyor, sizi görüyor, sizi seviyor ve sizi unutmuyor" ifadelerini kullandı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırılarına yönelik eleştirel tutumuyla Filistinlilerin takdirini kazanan liderler arasında yer alıyor. Gazze'de bir grup genç, Sanchez'e teşekkür etmek amacıyla, İsrail saldırılarında ağır hasar gören bir binanın duvarına İspanya Başbakanı'nın portresini, İspanya ve Filistin bayrakları ile 2026 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğunu simgeleyen ögeler eşliğinde resmetti.

Filistinli Layan'ın, "Merhaba İspanya. Ben Gazze'den Layan. Bugün İspanya Başbakanı'nın portresini Gazze'deki bir duvara çizdik. Bu görüntünün İspanya Başbakanı'na ve tüm İspanyol halkına ulaşmasını tüm kalbimle diliyorum. Sizi çok seviyoruz" sözleriyle sosyal medyada paylaştığı videoya Sanchez'ten cevap geldi.

Görüntüleri izlediği anları paylaşan Sanchez, "Teşekkür ederim Layan. Bu güzel jest için tüm sanatçılara teşekkür ediyorum. Bu süreç boyunca İspanya'ya sevgisini gösteren Filistin halkına da minnettarım. Bu kadar acının içinde bile bize sevginizi hissettirdiniz. Layan'a, Gazze'deki tüm çocuklara ve ailelerine şunu söylemek istiyorum: İspanyol halkı sizi duyuyor, sizi görüyor, sizi seviyor ve sizi unutmadı. Umarım yakında Gazze'deki çocuklar yeniden okullarında korkmadan resim yapabilir ve barış içinde bir geleceğe kavuşabilir. İspanya'dan kucak dolusu sevgiler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Dış Politika, Politika, İspanya, Gazze, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Politika Sanchez'den Gazze'ye Destek Mesajı - Son Dakika

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