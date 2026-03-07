Sanchez'den Türk Topluluğuna Selam - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sanchez'den Türk Topluluğuna Selam

07.03.2026 23:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya Başbakanı Sanchez, mitingde Türk bayrağı görüntüsüyle sosyal medyada dayanışma mesajı verdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya'daki bir miting sırasında "Savaşa hayır" sloganlarının atıldığı sırada kamerada Türk bayrağının görüldüğü bir görüntüyü paylaşarak, "Türk sosyal medya topluluğuna selamlar olsun" dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşı duruşunu sürdürürken, son günlerde sosyal medyada Türkiye ile İspanya arasında oluşan dayanışmayı güçlendirecek şekilde bir paylaşım yaptı. Sanchez paylaşımda, İspanya'nın Soria kentinde düzenlenen bir mitingde Türk bayrağının sallandığı anlara ait görüntülere yer vererek, "Soria mitinginden bana gönderilen görüntülerden biri. Türk sosyal medya topluluğuna selamlar olsun" ifadelerini kullandı.

Görüntülerde, etkinliğe katılan kalabalığın "Savaşa hayır" sloganları attığı anlar da yer aldı. Sanchez tarafından paylaşılan görüntü kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. - MADRİD

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Politika, İspanya, Son Dakika

Son Dakika Politika Sanchez'den Türk Topluluğuna Selam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

23:52
İran’dan Trump’a Hamaney tehdidi: Bunun bedelini ödeyecek
İran'dan Trump'a Hamaney tehdidi: Bunun bedelini ödeyecek
22:54
Sergen Yalçın’dan olay sözler: Futbol siyasi oldu, normal değil
Sergen Yalçın'dan olay sözler: Futbol siyasi oldu, normal değil
22:37
İsrail’e yine füzeler düşüyor İran, petrol rafinerisini hedef aldı
İsrail'e yine füzeler düşüyor! İran, petrol rafinerisini hedef aldı
22:04
Altın değerinde 3 puan Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş’ı mağlup etti
Altın değerinde 3 puan! Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş'ı mağlup etti
21:50
Tahran’a yeni hava saldırısı İran’ın ekonomisini vuruyorlar
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar
21:20
Bakan Fidan’dan İran açıklaması: “Dikkat edin, maceraya atılmayın“ dedik
Bakan Fidan'dan İran açıklaması: "Dikkat edin, maceraya atılmayın" dedik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 00:17:49. #.0.4#
SON DAKİKA: Sanchez'den Türk Topluluğuna Selam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.