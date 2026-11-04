Saniye Caran CHP'den istifa etti, Korkuteli'de bağımsız başkan olarak devam edecek - Son Dakika
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Saniye Caran CHP'den istifa etti, Korkuteli'de bağımsız başkan olarak devam edecek

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Saniye Caran CHP\'den istifa etti, Korkuteli\'de bağımsız başkan olarak devam edecek
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Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, CHP'den ayrıldığını ve görevini bundan sonra bağımsız olarak yürüteceğini duyurdu. Caran, istifa kararını kendi hür iradesi ve vicdani değerlendirmesiyle aldığını ifade etti.

Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini açıkladı. Kararını kendi hür iradesi ve vicdani değerlendirmesi sonucunda aldığını belirten Caran, "Bugüne kadar olduğu gibi bugün de hesabım şahsım için değil, Korkuteli'mizin yarınları içindir" dedi.

Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP'den istifa ettiğini duyurdu. 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde göreve geldiğini hatırlatan Caran, belediye başkanlığını bir makamdan öte, halkın emaneti olarak gördüğünü belirterek, göreve başladığı ilk günden itibaren en büyük hedeflerinden birinin Korkuteli'nin huzurunu korumak olduğunu ifade etti.

"Bağımsız olarak devam etme kararı aldım"

Siyasi hayatında yeni bir yol ayrımına geldiğini belirten Caran, kararının kolay alınmadığını vurgulayarak, "Geçmişte verilen emeklerin, birlikte yürüdüğümüz yolların, kurulan dostlukların ve paylaşılan mücadelelerin benim için kıymeti büyüktür. Bunların hiçbirini yok saymam, görmezden gelmem mümkün değildir. Ancak geldiğimiz noktada, Korkuteli'mize ve hemşehrilerimize karşı taşıdığım sorumluluğu her şeyin üzerinde tutarak, tamamen kendi hür iradem ve vicdani değerlendirmem neticesinde, mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek belediye başkanlığı görevime bağımsız olarak devam etme kararı aldım" ifadelerini kullandı.

Kararının Korkuteli'nin geleceğine yönelik olduğunu ifade eden Caran, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Bugüne kadar olduğu gibi bugün de hesabım şahsım için değil, Korkuteli'mizin yarınları içindir. Siyasette farklı düşünceler, farklı tercihler ve farklı yollar elbette olacaktır. Herkesin düşüncesine, görüşüne ve kararına saygı duyduğum gibi, kendi hür irademle aldığım bu kararın da aynı anlayışla karşılanacağına inanıyorum."

Kaynak: İHA
Cumhuriyet Halk PartisiSaniye CaranPolitikaGüncelSon Dakika

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