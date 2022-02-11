Üye Girişi
SANKON'dan Kazakistan ve Burkina Faso açıklaması - Son Dakika

SANKON'dan Kazakistan ve Burkina Faso açıklaması

11.02.2022 12:11
SANKON'dan Kazakistan ve Burkina Faso açıklaması

Kazakistan'da ilan edilen OHAL ve Burkina Faso'da hükümete yapılan darbe sonrası Sanayiciler, İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) yazılı açıklamada bulundu.

Kazakistan'da ilan edilen OHAL ve Burkina Faso'da hükümete yapılan darbe sonrası Sanayiciler, İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) yazılı açıklamada bulundu. SANKON, bir an önce her iki ülkenin de normale dönmesi temennisinde bulundu.

Kazakistan'da sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapılması sebebiyle ülkede şiddetli protestolar başlaması üzerine Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, bütün ülkede OHAL ilan etti. Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Arslan, yapmış olduğu açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Kazakistan'daki protesto eylemleri ve olayları yakından takip ediyor ve büyük bir endişeyle izliyoruz. Türkiye ile Kazakistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere çok önem veriyoruz. Bir an önce Kazakistan'da hayatın normale dönmesini bekliyoruz" dedi.

SANKON üyesi çok sayıda şirketlerinin Kazakistan'da yatırımları olduğunu ifade eden Arslan, SANKON Yönetim Kurulu ve üye şirketleri olarak, her zaman dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın ve halkının yanında olduklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan Bati Afrika ülkesi Burkina Faso'da geçtiğimiz hafta bir grup asker, Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore'yi tutuklayarak ülke yönetimine el koydu.

Burkina Faso'da gerçekleşen bu eylem sonrası konuya ilişkin açıklama yapan SANKON Genel Başkan Yardımcısı İsa Güngör, "SANKON yönetim kurulu olarak ülkelerde gerçekleşen her türlü darbe girişimlerini kabul etmiyoruz. Ülkelerde yönetim değişiklikleri seçimlerle demokratik yöntemlerle olmalıdır. SANKON yönetim kurulu olarak Türkiye ile Burkina Faso arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerimize çok önem veriyoruz. Türk şirketleri olarak dost ve kardeş ülke Burkina Faso'da hayatın tekrar normale dönmesini bekliyor, dost ve kardeş ülke Burkina Faso'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ülkede demokratik bir hükümet kurulduğu takdirde Türk şirketleri olarak yatırımlar yapmaya hazırız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Olağanüstü Hal, Burkina Faso, Kazakistan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika SANKON'dan Kazakistan ve Burkina Faso açıklaması - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:11 Bahçeşehir Koleji öğretmenleri maaşlarının iyileştirilmesi için imza kampanyası başlattılar
11:52 Şarkıcı Hera Aslan, sevgilisinin adını dövme yaptırdı
11:43 Rahipler askerlerden silah eğitimi aldı!
11:40 11 Şubat dolar/TL 13,54 seviyelerinde işlem görüyor
11:20 11 Şubat altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:14 Halk TV'de hava durumunu alt yazısı geçerken "Dersim" yazılması sosyal medyada gündem oldu
10:19 Boşanma aşamasındaki karısına soğuk su yolladı! 55 bin liralık tazminata mahkum oldu
11:12 Merkez Bankası açıkladı: Enflasyon tahmini yükseldi, dolar tahmini düştü
11:00 Çocuğu olmadı, fakat yılmadı! Şimdi 90 yetime annelik yapıyor
11:00 Tarım Kredi'den gübre fiyatlarına indirim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 12:17:34. #1.11#
SON DAKİKA: SANKON'dan Kazakistan ve Burkina Faso açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement