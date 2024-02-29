Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül\'e Destek Artıyor

Şanlıurfa siyasetinin duayeni AK Parti Şanlıurfa eski milletvekili Seydi Eyyüpoğlu ile Bucak aşiretinin önde gelen isimlerinden Ahmet Ersin Bucak, Cumhur İttifakı adayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e tam destek verdi.
Cumhur İttifakı adayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Emniyet caddesindeki seçim ofisinde vatandaşlarla buluşan Beyazgül'e destekler büyüyor. Beyazgül'e bir destek de Eyyüpoğlu, Bucak ve Göktaş ailesinden geldi. Şanlıurfa siyasetinin duayenlerinden 'Başın Düşerse Dara, Seydi Amcayı Ara' sloganıyla herkesin gönlünü kazanan eski Milletvekili Seydi Eyyüpoğlu, seçim ofisinde Beyazgül'ü ziyaret etti. Vatandaşların coşkulu karşılaması ile şenlik havasında gerçekleşen buluşmada eski Milletvekili Seydi Eyyüpoğlu, Beyazgül'e tam destek verdiklerini açıkladı. Ofis buluşmasında Beyazgül'e bir destek de Bucak aşiretinden geldi.
Bucak aşiretin önde gelen isimlerinden Ahmet Ersin Bucak da seçimlerde Beyazgül'e destek verdiklerini açıkladı. Eyyüpoğlu ve Bucak'ların desteği ile AK Parti davasına gönül veren Göktaş ailesi de Beyazgül'ü seçim ofisinde ziyaret ederek desteklerini belirttiler.
Beyazgül, "Şanlıurfalıların talepleri doğrultusunda birçok projemizi hayata geçirdik. Kentin önemli sorunlarından olan ulaşım sorununa çözüm bulduk ve Çevik Kuvvet Kavşağını hizmete açtık. Kentte park sayımızı artırdık ve gençlerimizin dinlenme alanı yaptık. Restorasyon çalışmalarımızla tarihi Urfa evlerini gün yüzüne çıkararak kent turizmine kazandırdık. Biz yapılamaz denilen ne varsa hepsini yaptık. Onlar ne yaptı hiçbir şey yapamadılar. Yıllarca siyaset yaptılar ama hizmet yapamadılar. Özdiker çarşısını kaldırarak Tarihi Gümrük Hanını ön plana çıkardık. Biz birçok projeyi başardık, onlar hayal bile edemezler. 31 Mart'ta sandıklarda demet demet beyaz güller açacaktır. 31 Mart'ta Şanlıurfa şahlanışa geçecek. Eyyüpoğlu ve Bucak aileleri de bizlere destek verdi. Başın düşerse dara, Seydi amcayı ara, Seydi amca barışların güvercini ve darda kalanların yanında yer almıştır. Dostunun dostu olan Seydi Eyyüpoğlu bizim yanımızdadır. Ne karagül, ne kırmızı gül, sadece beyaz gül, inşallah 31 Mart'ta yüzde 70'le Şanlıurfa şahlanacaktır" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA
Son Dakika › Politika › Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e Destek Artıyor - Son Dakika
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