Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Personeline Yüzde 107 Zam

Politika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev alan personellere yüzde 107 oranında zam yapıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, en düşük işçi maaşlarının 34 bin lira olduğunu açıkladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bünyesinde çalışan personellere 3 yıllık sözleşme imzalandı. Yetkili sendika arasında imzalanan protokole göre işçilere yüzde 107 oranında zam yapıldı. Buna göre en düşük işçi maaşı 34 bin lira oldu.

"Gecesini gündüzüne katan işçilerimize hayırlı olsun"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, maaş müjdesini sosyal medya hesabından paylaştı. Başkan Beyazgül, "Yeni zamlı maaşların Şanlıurfa için gece gündüz demeden canla başla çalışan işçi kardeşlerime hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hep birlikte yılmadan, yorulmadan çok daha güzel bir Urfa için çalışmaya devam edeceğiz inşallah" sözlerine yer verdi. - ŞANLIURFA