Şanlıurfa'da Yeniden Refah Partisi'nde toplu istifa - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Yeniden Refah Partisi'nde toplu istifa

20.03.2022 00:58
Şanlıurfa'da Yeniden Refah Partisi'nde toplu istifa

Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa il ve ilçe teşkilat başkanları, parti görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa il ve ilçe teşkilat başkanları, parti görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıya, İl Başkanı Ahmet Çolak, Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye ilçe başkanları ile partililer katıldı. Burada İl Başkanı Çolak tarafından yapılan ortak basın açıklamasında, parti yönetiminden istifa ettiklerini bildirdi. Çolak, istifa gerekçelerini, il yönetimi ile genel merkez arasındaki yönetim listesi konusunda uyuşma sağlayamadıkları ve bu yüzden de anlaşmazlığa düştüklerini açıkladı.

Çolak, açıklamasının devamında, bugün yapılması gereken kongre öncesi tüm hazırlıkların yapıldığını, ancak bir gün önce genel merkez tarafından kongrenin iptal edildiğini belirterek, "Kongremizin iptal edilmesi bizleri derinden üzmüştür. Hakkımızı helal etmiyoruz. Şanlıurfa'dan da özür diliyoruz. Dünden bu yana genel başkanımız Fatih Erbakan'dan bir telefon bekliyorduk, maalesef beni aramadı. Bizi zaten en çok derinden yaralayan Fatih Erbakan olmuştur. Arayarak 'problem nedir' diye sorması gerekirken sessizliğini korudu. Bizler de yönetim kurulu ve ilçe başkanlarımızla beraber artık dayanamayacağımızı beyan ettik. Artık bu partiye inancımız kalmamıştır. Biz istifamızı sunuyoruz. Bizler Milli Görüşçüyüz. İstifa ettik ama başka bir partiye gitme şansımız yoktur. Bir düzenlenme yapılırsa ve partimizden bize bir görev düşerse de yapmaya hazırız. Yönetim, merkez ilçe ve gençlik kolları yani merkezin tamamı beraberiz. Diğer ilçelerden de aradılar ve yanımızda olduklarını söylediler. İl yönetimi, 3 merkez ilçe yönetimimiz var, kırsal bölgelerden de istifalar gelecektir. Merkez ve ilçelerimizle birlikte yaklaşık 200 istifa olacak. Toplamda da üyelerle birlikte binin üzerinde istifalar olacaktır. Yeniden Refah Partisi'ndeki görevimizden istifa ediyoruz ve dinlenmeye geçiyoruz. Herhangi bir partiye de geçmiyoruz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

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Refah Partisi, Ahmet Çolak, Şanlıurfa, İstifa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Şanlıurfa'da Yeniden Refah Partisi'nde toplu istifa - Son Dakika


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