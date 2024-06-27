Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, elektrik altyapısının yenilenmesini istedi

Politika

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Mardin ve Diyarbakır'daki yangınların Şanlıurfa'da da yaşanmaması için tedbir alınmasını, elektrik altyapısının yenilenmesini istedi.

Ayan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin'in Mazıdağı ilçelerinde çıkan yangınların neden olduğu felaketlerin göz göre göre geldiğini" söyledi.

Yangınların nedeninin anız yakılması değil 30-40 yıldır onarılmayan elektrik altyapısındaki eksiklikler olduğunu savunan Ayan, bunun da savcılığın hazırladığı raporla ortaya konulduğunu ifade etti.

Şanlıurfa'da "günlerce süren elektrik kesintisi, tamir ve onarımı yapılmayan direkler, ölüm saçan elektrik kaçakları" olduğunu savunan Ayan, yetkilileri bu sorunu çözmeye davet etti.

Şanlıurfa'da elektrik altyapısının yenilenmemesinin halkı elektriksiz ve susuz bırakarak mağdur ettiğini kaydeden Ayan, "DEDAŞ'ı, bakanlığı, valiliği üst düzey önlemler almaya, Şanlıurfa'yı afet bölgesi ilan etmeye, mevcut riskleri, sorunları gecikmeden çözmeye çağırıyoruz. Bir bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi için o bölgede illa bir afet olmasına gerek yok. Risk varsa orası da afet bölgesi ilan edilebilir." diye konuştu.