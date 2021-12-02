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Sarıcaoğlu: "En büyük gücümüz birliğimiz" - Son Dakika

Sarıcaoğlu: "En büyük gücümüz birliğimiz"

02.12.2021 14:53
Sarıcaoğlu: "En büyük gücümüz birliğimiz"

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Bizlerin birlik ve beraberliği olduğu müddetçe kimse bu milletin sırtını yeri getiremez. Çünkü bizim en büyük gücümüz birliğimiz" dedi.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Bizlerin birlik ve beraberliği olduğu müddetçe kimse bu milletin sırtını yeri getiremez. Çünkü bizim en büyük gücümüz birliğimiz" dedi.

Kavaklı hayırsever iş adamı Hacı Şerafettin Geygüç tarafından Karayusuflu Mahallesi Gebeşdağı'nda yaptırılan cami lojman binası ve yemekhane açılışı Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır, MHP İlçe Başkanı Cahit Kamber, İlçe Müftüsü Yakup Belen, davetliler ve vatandaşların katılımı ile yapıldı.

Düzenlenen açılış töreninde konuşan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Böyle güzel bir eseri inşa ederek mahallemize kazandıran hayırsever işadamımız Şerafettin Geygüç'e çok teşekkür ediyorum. Yapılan bu camii lojman binası ve yemekhanenin mahallemize hayırlı olasını diliyorum. Yüce yaratan bizleri camisiz ve ezansız bırakmasın. Bizlerin birlik ve beraberliği böyle sürdüğü müddetçe kimse bu aziz milletin sırtını yere getiremez. Çünkü bizim en büyük gücümüz birliğimiz" ifadelerini kullandı.

Kavak Kaymakam Ömer Saygılı, hayırsever iş adamına teşekkür ederek başladığı konuşmasında "İlçe halkının gösterdiği dayanışma bizleri daha fazla çalışmaya teşvik edip gayret veriyor" diye konuştu.

MHP İlçe Başkanı Cahit Kamber ise "Hep birlikte bir olacağız diri olacağız ve bu güzel ülkemize sahip çıkacağız" şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır da göreve geldiği tarihten buyana tüm yönetimi ile biran bile durmaksınız ilçenin daha fazla yatırım ve hizmete ulaşması için sürekli halkın arasında olduklarını söyledi. - SAMSUN

Sarıcaoğlu: En büyük gücümüz birliğimiz
Sarıcaoğlu: En büyük gücümüz birliğimiz
Sarıcaoğlu: En büyük gücümüz birliğimiz
Sarıcaoğlu: En büyük gücümüz birliğimiz

Milliyetçi Hareket Partisi, İbrahim Sarıcaoğlu, AK Parti, Hisarcık, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Sarıcaoğlu: 'En büyük gücümüz birliğimiz' - Son Dakika


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