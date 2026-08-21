Sarıçay Barajı’nda gövdenin yüzde 92’si tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarıçay Barajı’nda gövdenin yüzde 92’si tamamlandı

Sarıçay Barajı’nda gövdenin yüzde 92’si tamamlandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söke ile Kuşadası’nın içme suyu ihtiyacını karşılamanın yanı sıra taşkın riskinin azaltılması ve tarımsal sulamaya katkı sağlaması hedeflenen Sarıçay Barajı’nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Söke ile Kuşadası'nın içme suyu ihtiyacını karşılamanın yanı sıra taşkın riskinin azaltılması ve tarımsal sulamaya katkı sağlaması hedeflenen Sarıçay Barajı'nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Barajın gövde yüksekliğinde yüzde 92 seviyesine ulaşıldığı bildirildi. Baraj alanına düzenlenen gözlem gezisinde, projenin son durumu yerinde incelendi.

Geziye AK Parti Söke İlçe Başkanı Mehmet Saki Oğuz ile Söke Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Aka da katılırken, yüklenici firma yetkililerinden devam eden çalışmalar ve projenin geldiği aşama hakkında bilgi alındı.

Barajın sol sahilinde kotun 110,40, sağ sahilinde ise 108,40 seviyesine ulaştığı bildirildi. Kotun eksi 7 seviyesinden başladığı dikkate alındığında, toplam 118 metre gövde yüksekliğine sahip olacak barajda sona oldukça yaklaşıldığı belirtildi. Gövdenin tamamlanması için yaklaşık 7 metrelik bölümün kaldığı ve böylece baraj gövdesinde fiziki gerçekleşmenin yüzde 92 seviyesine ulaştığı ifade edildi. Çalışmaların gece gündüz devam ettiği baraj şantiyesinde bugün itibarıyla 232 kişinin görev yaptığı ve çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğü açıklandı. Barajda su tutulabilmesi için gerekli teknik şartların tamamlanmasının ardından su tutma işlemine geçileceği bildirildi.

Sarıçay Barajı tamamlandığında Söke ve Kuşadası'nın içme suyu güvenliğine katkı sağlamasının yanı sıra, tarımsal sulama ve taşkın kontrolü açısından da bölgenin önemli altyapı yatırımlarından biri olması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kuşadası, Politika, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Sarıçay Barajı’nda gövdenin yüzde 92’si tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilçenin kaderini değiştiren ürün Altından daha kolay satılıyor Bir ilçenin kaderini değiştiren ürün! Altından daha kolay satılıyor
Prens Harry ve Meghan İngiltere’ye Geri Dönüyor Prens Harry ve Meghan İngiltere'ye Geri Dönüyor
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm 4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm
Bir süredir haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu Bir süredir haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
15 yaşında katil oldu 20 günlük üvey babasını yatak odasında öldürdü 15 yaşında katil oldu! 20 günlük üvey babasını yatak odasında öldürdü
Alacak-verecek kavgası can aldı Sözlü tartışma yerini silahlara bıraktı: 2 ölü Alacak-verecek kavgası can aldı! Sözlü tartışma yerini silahlara bıraktı: 2 ölü

11:27
Acun Ilıcalı’nın hayali yarın gerçek oluyor
Acun Ilıcalı'nın hayali yarın gerçek oluyor
11:06
Hilmi Tuna Kuriş’in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin’e tahsisli çıktı
Hilmi Tuna Kuriş'in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı
10:43
Ünlü markanın sucuklarında at ve eşek eti tespit edildi
Ünlü markanın sucuklarında at ve eşek eti tespit edildi
10:34
Alihan Kuriş’in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı
Alihan Kuriş'in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı
10:26
Binası bile olmayan üniversite tercih rekoru kırdı Nedeni de hayli ilginç
Binası bile olmayan üniversite tercih rekoru kırdı! Nedeni de hayli ilginç
10:00
61 yıllık Türk devi iflas etti
61 yıllık Türk devi iflas etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2026 11:33:09. #7.12#
SON DAKİKA: Sarıçay Barajı’nda gövdenin yüzde 92’si tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.