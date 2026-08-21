Sarıçay Barajı’nda gövdenin yüzde 92’si tamamlandı

Söke ile Kuşadası'nın içme suyu ihtiyacını karşılamanın yanı sıra taşkın riskinin azaltılması ve tarımsal sulamaya katkı sağlaması hedeflenen Sarıçay Barajı'nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Barajın gövde yüksekliğinde yüzde 92 seviyesine ulaşıldığı bildirildi. Baraj alanına düzenlenen gözlem gezisinde, projenin son durumu yerinde incelendi.

Geziye AK Parti Söke İlçe Başkanı Mehmet Saki Oğuz ile Söke Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Aka da katılırken, yüklenici firma yetkililerinden devam eden çalışmalar ve projenin geldiği aşama hakkında bilgi alındı.

Barajın sol sahilinde kotun 110,40, sağ sahilinde ise 108,40 seviyesine ulaştığı bildirildi. Kotun eksi 7 seviyesinden başladığı dikkate alındığında, toplam 118 metre gövde yüksekliğine sahip olacak barajda sona oldukça yaklaşıldığı belirtildi. Gövdenin tamamlanması için yaklaşık 7 metrelik bölümün kaldığı ve böylece baraj gövdesinde fiziki gerçekleşmenin yüzde 92 seviyesine ulaştığı ifade edildi. Çalışmaların gece gündüz devam ettiği baraj şantiyesinde bugün itibarıyla 232 kişinin görev yaptığı ve çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğü açıklandı. Barajda su tutulabilmesi için gerekli teknik şartların tamamlanmasının ardından su tutma işlemine geçileceği bildirildi.

Sarıçay Barajı tamamlandığında Söke ve Kuşadası'nın içme suyu güvenliğine katkı sağlamasının yanı sıra, tarımsal sulama ve taşkın kontrolü açısından da bölgenin önemli altyapı yatırımlarından biri olması bekleniyor.