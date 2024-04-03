Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, makam odasını birinci kata taşıdı - Son Dakika
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Politika

Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, makam odasını birinci kata taşıdı

Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, makam odasını birinci kata taşıdı

Sarıgöl'ün yeni Belediye Başkanı CHP'li Tahsin Akdeniz, makam odasını herkesin ulaşabilmesi için ikinci kattan birinci kata taşıdı.

03.04.2024 17:38  Güncelleme: 17:41
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Sarıgöl'ün yeni Belediye Başkanı CHP'li Tahsin Akdeniz'in ilk icraatı herkesin ulaşabilmesi için makam odasının ikinci kattan birinci kata taşınması talimatı oldu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 31 Mart günü yapılan seçimlerde açık oy farkla kazanan CHP'li aday Tahsin Akdeniz önce İlçe Seçim Kurulundan meclis üyeleriyle birlikte mazbatasını aldı. Daha sonra vatandaşların da yoğun bir katılım göstermesiyle Sarıgöl Belediyesi önünde kutlama yapıldı. Adaklık iki koçun kesildiği kutlamalarda vatandaşlar yeni başkanlarına halaylar eşliğinde başarılar diledi. Coşkulu kalabalığa hitap eden Başkan Akdeniz, "Bu bir görev değişimidir. İlçemizin eksik kalan hizmetlerini tamamlayacağım. Her belediye başkanı ilçesine hizmetler verdi. Buradan emeği geçen gelmiş geçmiş tüm belediye başkanlarına teşekkür ederim. Bende ilçem için kalıcı hizmetler vereceğim." dedi.

Makam odasını ikinci kattan birinci kata indiren yeni Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, "Kapım herkese açık olacak vatandaş aynı anda bana ulaşacak" diyerek makam odasının değiştirilmesi talimatını verdi. Başkan Akdeniz makamına oturmadan belediye kafeteryasında tebrikleri kabul etti.

Öte yandan 10 senedir Sarıgöl Belediye Başkanlığında bulunan MHP'li Necati Selçuk devir teslim törenine katılmadı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Akdeniz, Sarıgöl, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, makam odasını birinci kata taşıdı - Son Dakika

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