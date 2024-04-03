Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, makam odasını birinci kata taşıdı

Sarıgöl'ün yeni Belediye Başkanı CHP'li Tahsin Akdeniz'in ilk icraatı herkesin ulaşabilmesi için makam odasının ikinci kattan birinci kata taşınması talimatı oldu.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 31 Mart günü yapılan seçimlerde açık oy farkla kazanan CHP'li aday Tahsin Akdeniz önce İlçe Seçim Kurulundan meclis üyeleriyle birlikte mazbatasını aldı. Daha sonra vatandaşların da yoğun bir katılım göstermesiyle Sarıgöl Belediyesi önünde kutlama yapıldı. Adaklık iki koçun kesildiği kutlamalarda vatandaşlar yeni başkanlarına halaylar eşliğinde başarılar diledi. Coşkulu kalabalığa hitap eden Başkan Akdeniz, "Bu bir görev değişimidir. İlçemizin eksik kalan hizmetlerini tamamlayacağım. Her belediye başkanı ilçesine hizmetler verdi. Buradan emeği geçen gelmiş geçmiş tüm belediye başkanlarına teşekkür ederim. Bende ilçem için kalıcı hizmetler vereceğim." dedi.
Makam odasını ikinci kattan birinci kata indiren yeni Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, "Kapım herkese açık olacak vatandaş aynı anda bana ulaşacak" diyerek makam odasının değiştirilmesi talimatını verdi. Başkan Akdeniz makamına oturmadan belediye kafeteryasında tebrikleri kabul etti.
Öte yandan 10 senedir Sarıgöl Belediye Başkanlığında bulunan MHP'li Necati Selçuk devir teslim törenine katılmadı. - MANİSA
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31 Mart seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Soma Belediye Başkanı seçilen Sercan Okur, mazbatasını alarak makama oturdu. Devir teslim töreninde eski başkan Ali Tulup'tan görevi devralan Okur, seçim öncesinde verdiği sözü yerine getirerek makam kapısını söktü.
31 Mart yerel seçimlerini kazanan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, görevi devraldı. Er, tüm Malatya'nın belediye başkanı olacağını ve emanete ihanet etmeyeceğini söyledi.
Fransa'nın eski Başbakanı Edouard Philippe'nin ofisi, muhtemel bir yolsuzlukla ilgili devam eden ön soruşturma kapsamında polis tarafından arandı.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve yeni meclis üyeleri, mazbata töreniyle görevlerine resmen başladı. Törene, birim müdürleri, muhtarlar ve azalar da katıldı.
31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Turhal Belediye Başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partisi adayı Mehmet Erdem Ural, belediye başkanlığı görevini devraldı. İlker Bekler'den bayrağı devralan Ural, şehri daha ileriye taşımak için çalışacaklarını belirtti.
Sındırgı Belediyesi'nde yapılan devir teslim töreninde Serkan Sak, Belediye Başkanlığı görevine başladı. Sak, Ekrem Yavaş'a teşekkür ederek projelerini gerçekleştireceklerini söyledi.
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Bandırma Belediye Başkanı olarak seçilen Dursun Mirza mazbatasını aldı. Bandırma Belediyesi'nde devir teslim gerçekleşti.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yapılan seçimlerde yüzde 50,36 oy oranıyla bir dönem daha Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ali Yılmaz, mazbatasını aldı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 44 yıl sonra belediye başkanlığını kazanan CHP'nin adayı Ömer Özalp mazbatasını alarak görevine başladı. Başkan Özalp, 'Eksik kalan hizmetleri biz tamamlayacağız. Biz daha güzellerini yapmaya talibiz' dedi.
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