Sarıgül: "NATO'da iktidar 'başarılı olduk' diye davul zurna çalmasın, muhalefette partileri de 'iktidar başarısız oldu' diye sevinmesin" - Son Dakika
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Sarıgül: "NATO'da iktidar 'başarılı olduk' diye davul zurna çalmasın, muhalefette partileri de 'iktidar başarısız oldu' diye sevinmesin"

01.07.2022 22:59
Sarıgül: "NATO'da iktidar 'başarılı olduk' diye davul zurna çalmasın, muhalefette partileri de 'iktidar başarısız oldu' diye sevinmesin"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "NATO'da iktidar 'başarılı olduk' diye davul zurna çalması. Muhalefette partileri de 'iktidar başarısız oldu' diye sevinmesin.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "NATO'da iktidar 'başarılı olduk' diye davul zurna çalması. Muhalefette partileri de 'iktidar başarısız oldu' diye sevinmesin. Bu devletimizin sorunu" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Kütahya'daki yöneticileri ile Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde basın açıklaması yaptı. Genel af çağrısında bulunan Sarıgül, "Gelin hep birlikte bir af çıkaralım. Adı da 'toplumsal barış affı' olsun. Devletimizin güçlü ve adil olduğunu, vicdanlı, şefkatli ve merhametli olduğunu gösterelim. Cezaevlerinden çıkacak insanlara da maddi manevi, psikolojik destek verelim, onlara sahip çıkalım. Suçlulara, intikam alınması gereken insanlar, olarak değil, topluma kazandırılmaları gereken insanlar olarak bakmalıyız. Yaptıkları hatalardan ders çıkaran herkes ikinci bir şansı hak eder. Affet Türkiye diyorum. Haksızlığa uğramışlar için affet. Anaların hasretini dindirmek için affet. Çocukları sevindirmek için affet. Özgürlük için, barış için affet. Geçmişi geride bırakmak için affet. Biz, ülkemizde, birlik beraberliğin artmasını, bir kardeşlik havasının esmesini istiyoruz. Yaptığım bu toplumsal af çağrısının destek bulacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, ABD'den ve NATO'dan korkmaz"

"NATO'da şu anda başarılı olduk veya olmadık demek sorumluğumuz gereği doğru değil. NATO'da iktidar 'başarılı olduk' diye davul zurna çalmasın" diyen Sarıgül, "Muhalefette partileri de 'iktidar başarısız oldu' diye sevinmesin. Bu devletimizin sorunu. Ben isterim ki orada konuşulanlar bir siyasi parti değil. Orada konuşulan Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği görüşüyor. Daha 6 ayımız var. Parlamento görüşülürken 6.5 milyon mültecinin NATO üyesi ülkelere eşit olarak dağıtılması kartını açmamış lazım. Türkiye NATO'dan korkmaz. Türkiye ABD'den korkmaz Nasıl 1974 yılında korkmadıysan şimdi de korkmayacağız" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

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TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kütahya'da cezaevi önünde af çağrısını yineledi TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kütahya'da cezaevi önünde af çağrısını yineledi
Kaynak: İHA

Mustafa Sarıgül, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sarıgül: 'NATO'da iktidar 'başarılı olduk' diye davul zurna çalmasın, muhalefette partileri de 'iktidar başarısız oldu' diye sevinmesin' - Son Dakika

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