Sarıgül: Siyasi partiler arasında iş birliği olabilir - Son Dakika
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Sarıgül: Siyasi partiler arasında iş birliği olabilir

08.10.2022 16:02
Sarıgül: Siyasi partiler arasında iş birliği olabilir

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Birçok siyasi parti arasında iş birliği ve güç birliği olabilir; biz bunu asla yadırgamayız" dedi.

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Birçok siyasi parti arasında iş birliği ve güç birliği olabilir; biz bunu asla yadırgamayız" dedi.

Çorum'a gelen TDP Genel Başkanı Sarıgül, esnaf ziyaretlerinde bulundu. Gazetecilere de açıklama yapan Sarıgül, iş birliği ve güç birliğinin, demokrasilerde önemli olduğunu belirtti. Sarıgül, " Türkiye'de seçim tarihi açıklanacak. Seçim takvimi açıklandıktan sonra o akşam 17.00'ye kadar seçim kuruluna listeler teslim edilene kadar her şey olabilir. Ne olabilir? Birçok siyasi parti arasında iş birliği ve güç birliği olabilir; biz bunu asla yadırgamayız. İş birliği ve güç birliği demokrasilerde son derece önemlidir. Bu yüzde 50'lik sistemde de pek çok partinin kendi arasında görüşme yaptıklarını görüyoruz. Ancak biz Türkiye Değişim Partisi olarak sorumluluğumuzun bilincinde olan partiyiz. Kesinlikle ve kesinlikle perde arkasından şu anda birçok siyasi parti ile görüşmelerimiz yoğun olarak devam ediyor. Bunu da ben doğal karşılıyorum ama biz ortada müşterek bir aday, müşterek ilkeler çerçevesinde, Türkiye'nin gelişmesi ve güçlenmesi için tam güzel bir ortamı konuşuyoruz. Bu görüşmelerde ilkelerimizde, prensiplerimizde anlaştığımız birçok siyasi parti ile aday üzerinde de anlaştığımızda, öylesine bir ortaya çıkacağız ki milletimizin umudu olacağız" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Hizb-i İslami Partisi, Mustafa Sarıgül, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sarıgül: Siyasi partiler arasında iş birliği olabilir - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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