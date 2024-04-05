Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç mazbatasını aldı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden Sarıkamış Belediye Başkanı seçilen Serdar Kılıç mazbatasını aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin kesin sonuçlarının açıklanmasının ardından Belediye Başkanlığına seçilen Serdar Kılıç mazbatasını teslim aldı.
Başkan Kılıç'a ailesi, seçilen belediye meclis üyeleri ve partililer mazbata törenine eşlik ettiler.
Belediye Başkanı Serdar Kılıç, mazbatasını Sarıkamış İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Handan Topal'dan aldı.
Belediye Başkanı Kılıç, yaptığı açıklamada, "Bu süreçte emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Memleketimize inşallah güzel işler yapacağız" dedi. - KARS
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31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde seçilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, mazbatasını aldı. Kaya, Trabzonlu hemşehrilerine teşekkür ederek, Trabzon'u daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışacaklarını belirtti.
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İYİ Parti'nin olağanüstü seçimli kurultayı 27 Nisan Cumartesi günü yapılacak.
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