Saruhanlı Kaymakamı Murat Acar gözyaşları ve dualarla uğurlandı - Son Dakika
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Saruhanlı Kaymakamı Murat Acar gözyaşları ve dualarla uğurlandı

Saruhanlı Kaymakamı Murat Acar gözyaşları ve dualarla uğurlandı
29.06.2026 12:31  Güncelleme: 12:34
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Yaklaşık 3,5 yıldır Saruhanlı'da görev yapan Kaymakam Murat Acar, Mardin Kızıltepe'ye atanması nedeniyle düzenlenen veda programıyla uğurlandı. Törende duygu dolu anlar yaşandı.

Yaklaşık 3,5 yıldır Saruhanlı'da görev yapan ve Mardin'in Kızıltepe ilçesine atanan Kaymakam Murat Acar, düzenlenen veda programının ardından yeni görev yerine uğurlandı. Kaymakamlık binası önünde gerçekleşen törende duygu dolu anlar yaşandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesine atanan Saruhanlı Kaymakamı Murat Acar, Kaymakamlık binası önünde düzenlenen uğurlama programının ardından ilçeden ayrıldı.

Veda programına Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda protokol üyeleri ve vatandaşlarla tek tek vedalaşan Kaymakam Murat Acar, Saruhanlı'da görev yaptığı süre boyunca kendisine destek veren tüm kurumlara ve ilçe halkına teşekkür etti. İlçede görev yapmaktan büyük onur duyduğunu ifade eden Acar, Saruhanlı'dan güzel hatıralarla ayrıldığını belirtti.

Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı ise yaptığı konuşmada, Kaymakam Acar'ın yaklaşık 3,5 yıllık görev süresi boyunca ilçeye önemli hizmetlerde bulunduğunu söyledi. Kurumlar arasında örnek bir iş birliği ve uyumun sağlandığını vurgulayan Cıllı, ilçeye sunduğu katkılar nedeniyle Acar'a teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi.

Yaklaşık 3,5 yıldır Saruhanlı Kaymakamı olarak görev yapan Murat Acar, Mardin'in Kızıltepe ilçesine atanmasının ardından düzenlenen uğurlama programı sonrası ilçe protokolü ve vatandaşların iyi dilekleri eşliğinde yeni görev yerine uğurlandı. Duygusal anların yaşandığı program, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Saruhanlı Kaymakamı Murat Acar gözyaşları ve dualarla uğurlandı - Son Dakika

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