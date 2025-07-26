Sason'da Muhtarlardan Kaymakama Teşekkür - Son Dakika
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Politika

Sason'da Muhtarlardan Kaymakama Teşekkür

Sason\'da Muhtarlardan Kaymakama Teşekkür
26.07.2025 11:33
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Sason'da muhtarlar, Kaymakam Başar'a köylere yapılan hizmetler için teşekkür plaketi takdim etti.

Batman'ın Sason ilçesinde zorlu coğrafi şartlarına rağmen son bir yılda yürütülen yoğun hizmetler köy muhtarlarının takdirini topladı.

Batman'ın Sason ilçesinde bir araya gelen 45 köy muhtarı, Kaymakamı Furkan Başar'a yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür plaketi takdim etti. Plaket takdiminde muhtarlar adına konuşan Muhtar Hayrettin Cengiz, "Atandığı günden bu yana, ilçemizin zorlu coğrafi şartlarına rağmen, mesai saati gözetmeksizin, köy yollarında yürütülen genişletme ve yeni yol açma çalışmaları, yol alt yapı ve sanat yapıları, üst geçitler, ulaşımında güçlük çektiğimiz meralarımıza açılan yeni yollar ve özelikle köy ve hane ziyaretlerinde bizleri yalnız bırakmayan kaymakamımıza sonsuz teşekkürlerimiz sunuyoruz. Bir yıl içinde köy ve mezraalarımızda yapılan hizmetler daha önceki yıllara kıyas edersek belki de 4 yıla tekabül etmekte. Kaymakamımız nezdinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ve Valimiz Ekrem Canalp'a teşekkür ediyoruz. Bu üstün hizmetleriniz başta köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızı ve devletimizin büyükleri ile vatandaşlarımız arasında köprü görevi görmekte olan biz muhtarları ziyadesiyle memnun etmiştir" dedi.

Plaketi tüm muhtarlar adına kabul ettiğini dile getiren Sason Kaymakamı Furkan Başar ise; "Buraya kadar gelip bizleri onurlandırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim, umarım sizlerle daha güzel hizmetlerde buluşuruz. Sason en iyisine layıktır. Biz Sason'u ve Sasonluları da çok sevdiğimizden elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Muhtarlar daha sonra ilçe Özel İdare Müdürü Mutalip Çelik'i de ziyaret ederek bir plaket takdim etti. - BATMAN

Kaynak: İHA

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