Savaş Kalaycı, Karaman Belediye Başkanı olarak yeniden seçildi

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde aday olan Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karaman halkının büyük desteği ile ve büyük bir oy farkıyla yeniden Belediye Başkanı seçildi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri dönemini halkla kucaklaşma programlarıyla yoğun bir tempoda geçiren Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, seçim sonucunda sandıklardan zaferle çıktı. Karaman'da uzun bir sürenin ardından üst üste ikinci kez seçilerek büyük bir başarı elde eden ve en yakın rakibine iki kat fark atarak oyların yüzde 49,14'ünü alan Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, seçim kutlamaları için Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na geldi. Seçim sonuçlarının belli olmasıyla birlikte şehrin caddelerinde uzun araç konvoyları oluşturan Karaman halkı, seçim zaferini kutlamak için de Aktekke Kent Meydanı'nda toplandı. Burada havai fişek gösterileri eşliğinde vatandaşları selamlayan Başkan Kalaycı, zorlu bir seçim sürecini geride bıraktıklarını ifade ederek, Karaman halkına gösterdikleri destek için teşekkür etti. Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, "Çalışmak bizden, takdir Yüce Allah'tan ve sizden dedik. Elhamdülillah bu kardeşinizi mahcup etmediniz ve bu kadim şehri tekrar emanet ettiniz. Hepinize teker teker çok teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. 2019 yılında 'Halka hizmet, Hakka hizmet' düsturuyla yola çıktık, kimseyi dışlamadık, herkesi kucakladık ve inşallah yine bu düsturla devam edeceğiz. Karamanın bir evladı olarak, tüm kalbimle ve hissiyatımla söylüyorum ki; bugün kazanan kardeşlik olmuştur, bugün kazanan birlik ve beraberlik olmuştur ve bugün kazanan kesinlikle Karaman olmuştur. Sizler hizmet kalitemize destek verdiniz ve adeta büyük bir destan yazarak devam etmemizi istediniz. Bu gece Karaman'a ve sizlere olan sorumluluğumuz ve hissiyatımız kat be kat artmıştır. Siz değerli hemşerilerime söz veriyorum. Karamanın hak ettiği yerlere gelmesi için yine gecemizi gündüzümüze katarak, ayırmadan, ayrışmadan, canla başla, hep birlikte, el ele, gönül gönüle daha çok çalışacağız. Bu seçim sürecinde yanımızda olan ve destek veren herkese teşekkür ediyor, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinin ülkemize, milletimize ve Karamanımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi. - KARAMAN
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31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Yakup Odabaşı, Gölbaşı'nın yeni belediye başkanı seçildi. Odabaşı, oyların yüzde 44,33'ünü alarak birinci oldu.
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CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi ve Gelecek Partisi tarafından kurulan Millet İttifakı, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde beklediği sonuçları alamayarak toplamda yüzde 5,46 oy oranında kaldı. Yeniden Refah Partisi ise yüzde 6,19 oy ile 5 partiyi geride bıraktı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Camii Kebir'de kıldığı öğle namazının ardından Melik Mehmet Gazi Türbesi'ni ziyaret edip, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, seçim sonuçlarını değerlendirerek tüm hemşehrilerine teşekkür etti ve Aksaray'ın kazandığını belirtti.
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MHP temsilcileri, Ürgüp ilçesindeki seçim sonuçlarına itiraz etmek için İlçe Seçim Kuruluna başvurdu. İtiraz edilen 27 sandıkta 8 bin 952 seçmen kayıtlı. İlçe Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazını değerlendirecek. Ürgüp Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ali Ertuğrul Bul kazanmıştı. Açılan sandıkların yüzde 100'ünde Ali Ertuğrul Bul 5 bin 170 oy alırken, MHP adayı Mustafa Öz 5 bin 134 oy almıştı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin Büyükşehir Belediyeleri arasında en yüksek oy oranına sahip olduğu il Trabzon oldu. Trabzon, AK Parti'nin adeta kalesi haline gelmiştir. AK Parti Trabzon İl Başkanı ve seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı, sonuçları değerlendirerek teşekkürlerini iletti. AK Parti Trabzon Milletvekilleri ise sonuçları değerlendirerek gelecek adımları planladıklarını belirtti.
Osmaniye'de yaşayan 18 yaşındaki lise öğrencisi Baran Birkaç, Bağımsız Türkiye Partisi'nin adayı olarak girdiği seçimde 237 kişinin oyunu aldı.
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