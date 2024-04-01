Savaş Kalaycı, Karaman Belediye Başkanı olarak yeniden seçildi

Politika

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde aday olan Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karaman halkının büyük desteği ile ve büyük bir oy farkıyla yeniden Belediye Başkanı seçildi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri dönemini halkla kucaklaşma programlarıyla yoğun bir tempoda geçiren Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, seçim sonucunda sandıklardan zaferle çıktı. Karaman'da uzun bir sürenin ardından üst üste ikinci kez seçilerek büyük bir başarı elde eden ve en yakın rakibine iki kat fark atarak oyların yüzde 49,14'ünü alan Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, seçim kutlamaları için Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na geldi. Seçim sonuçlarının belli olmasıyla birlikte şehrin caddelerinde uzun araç konvoyları oluşturan Karaman halkı, seçim zaferini kutlamak için de Aktekke Kent Meydanı'nda toplandı. Burada havai fişek gösterileri eşliğinde vatandaşları selamlayan Başkan Kalaycı, zorlu bir seçim sürecini geride bıraktıklarını ifade ederek, Karaman halkına gösterdikleri destek için teşekkür etti. Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, "Çalışmak bizden, takdir Yüce Allah'tan ve sizden dedik. Elhamdülillah bu kardeşinizi mahcup etmediniz ve bu kadim şehri tekrar emanet ettiniz. Hepinize teker teker çok teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. 2019 yılında 'Halka hizmet, Hakka hizmet' düsturuyla yola çıktık, kimseyi dışlamadık, herkesi kucakladık ve inşallah yine bu düsturla devam edeceğiz. Karamanın bir evladı olarak, tüm kalbimle ve hissiyatımla söylüyorum ki; bugün kazanan kardeşlik olmuştur, bugün kazanan birlik ve beraberlik olmuştur ve bugün kazanan kesinlikle Karaman olmuştur. Sizler hizmet kalitemize destek verdiniz ve adeta büyük bir destan yazarak devam etmemizi istediniz. Bu gece Karaman'a ve sizlere olan sorumluluğumuz ve hissiyatımız kat be kat artmıştır. Siz değerli hemşerilerime söz veriyorum. Karamanın hak ettiği yerlere gelmesi için yine gecemizi gündüzümüze katarak, ayırmadan, ayrışmadan, canla başla, hep birlikte, el ele, gönül gönüle daha çok çalışacağız. Bu seçim sürecinde yanımızda olan ve destek veren herkese teşekkür ediyor, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinin ülkemize, milletimize ve Karamanımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi. - KARAMAN