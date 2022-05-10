Seçime girme yeterliliğine sahip parti sayısı 27 oldu - Son Dakika
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Seçime girme yeterliliğine sahip parti sayısı 27 oldu

10.05.2022 17:24

Seçime girme yeterliliğine sahip parti sayısı değişti. 2022 Mayıs ayı itibariyle 2023 Haziran ayında yapılacak genel seçimler için seçime girme yeterliliğine sahip parti sayısı 27 oldu.

2023 yılı Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için geri sayım sürüyor. Seçime 1 yıl kala siyasi partiler de örgütlenmelerini ve seçime girmek için gerekli şartları yerine getirmeye çalışıyor.

YSK'nın oy birliği ile aldığı kararlar sonrasında partilerin "seçime girme yeterliliği" konusunda karar veriliyor. Örgütlü il sayısı ve büyük kongre yapmak gibi şartları karşılayan partiler seçime girme yeterliliğine sahip oluyorlar.

2022 Mayıs ayı itibariyle 2023 Haziran ayında yapılacak genel seçimler için seçime girme yeterliliğine sahip parti sayısı 27 oldu. Seçime girecek partilerin listesi şöyle;

Seçime girme yeterliliğine sahip parti sayısı 27'ye yükseldi: Hangi partiler seçime girmek için yeterli?
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Son Dakika Politika Seçime girme yeterliliğine sahip parti sayısı 27 oldu - Son Dakika


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