Şehit Aileleri ve Gazilere Yeni Haklar

TBMM Milli Savunma Komisyonu, şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

Milli Savunma Komisyonu, Komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar başkanlığında toplandı. Akar, şehit aileleri, dernekler, vakıflar, ilgi bakanlıklar ile çalıştıklarını kaydederek, kanun teklifinin komisyona 3 Ağustos itibariyle havale edildiğini ifade etti.

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, ilgili bakanlıklar, bürokratlar, STK'lar ile görüştüklerini belirterek, "Yasa kapsamına baktığımızda 7 başlıkta 10 farklı grubun taleplerine dair çözümler getiriyoruz. Şehit ana ve babaları vazife malullerinden hayatlarını kaybedenlerin, artı şehitlerimizin ana babalarına bağlanacak toplam aylık tutarına ilişkin asgari gelir güvencesini güçlendiriyoruz. Malul sayılmayan gaziler, terörle mücadelede yaralanmakla birlikte malul sayılmayan personele aylık bağlanmakta belirlenen şartları taşıyanların 1005 sayılı kanun kapsamındakilere sağlanan haklardan yararlanmaları ortaya çıkmaktadır. Yani aslında burada 1005 sayılı kanun kapsamında kimseyi muharip gazi yapmıyoruz. Bakım yardımı, bakıma muhtaç gazi ve vazife malumlarını yapılan evde bakım desteğini artırıyoruz. 15 Temmuz gazileri. 15 Temmuz darbeye teşebbüsü sırasında yaralanan gazilerden malul sayılmayanlara sayılmayanlara aylık bağlıyoruz. Aynı malul sayılmayan diğer gazilerde olduğu gibi. Er gaziler, korucular, askeri öğrenciler, siviller. Bu dört gruba o madde aynı anda işliyor. Burada 3713 sayılı kanun kapsamında vazife malum olan erbaş ve erleriyle güvenlik korucularımız, askeri öğrenciler, polis okulu öğrencileri ve sivillerin aylıklarında artış yapılmasını planlıyoruz. Vazife ve hak malumlarında yeniden muayene yaş hattı er ve erbaşlar bakımından daha evvel 41'di. Askerlik çağı nedeniyle, bunu kamu görevlerinde olduğu gibi 55 yaşla çıkarıyoruz. Dolayısıyla dereceleri artanlar için yeniden muayene sonucunda aylıklarının artırılma yoluna gidiyoruz. Terörle mücadelede yer alan malul sayılmayan 684 sayılı KHK kapsamındaki personelin zaten aylıkları vardı ama gösterge aylıklarını artırıyoruz. Belirlenen personele yine 1005 sayılı kanunda tanımlanan sosyal hakları veriyoruz" dedi.