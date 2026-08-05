Şehit ve Gazi Hakları Genişletildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehit ve Gazi Hakları Genişletildi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Milli Savunma Komisyonu, şehit aileleri ve gazilerin maaşlarını artıran, bakıma muhtaç gazilere ek ödemeyi yükselten ve 15 Temmuz mağdurlarına aylık bağlanmasını öngören kanun teklifini kabul etti.

Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.

Milli Savunma Komisyonu, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere toplandı. Görüşmelerin ardından teklif kabul edildi. Teklife göre, tüm vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin ana ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarının bir asgari ücretin net tutarından az olamayacak. Bakıma muhtaç gazi ve malullere yapılan ek ödeme miktarı arttırılıyor. Ödemenin net asgari ücretin 2 katı olan mevcut tutarı, net asgari ücretin 2.5 katı tutarına çıkarılıyor. Vazife malulü olan erbaş ve erler ile güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve sivillerin aylıklarında artış yapılacak.

Malul sayılmayan ancak Nizanname hükümlerine göre derece tespiti yapılan kişilerin gösterge tabloları düzenleniyor ve aylık miktarları artırılıyor. Malul sayılmayan personele aylık bağlanması öngörülüyor. Vazife malulü er ve erbaş durumlarında meydana gelen değişmeler nedeniyle yeniden muayene edilme haklarına ilişkin yaş haddi 55'e çıkarılıyor.

15 Temmuz darbe teşebbüsü ve terör eylemini bertaraf etmeye çalışırken yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden malul olmayan veya derece tespiti yapılmayan kişilere aylık bağlanacak.

Kaynak: İHA

15 Temmuz, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Şehit ve Gazi Hakları Genişletildi - Son Dakika

150 kilometre hızla gelip ATV’yi biçti Sürücü feci şekilde can verdi 150 kilometre hızla gelip ATV'yi biçti! Sürücü feci şekilde can verdi
Hacıyev’den sert çıkış: Türk-Azerbaycan ilişkilerini baltalayanlar haindir Hacıyev'den sert çıkış: Türk-Azerbaycan ilişkilerini baltalayanlar haindir
Trump resti çekti: Hürmüz yakında açılacak yoksa İran’ı çok sert vuracağız Trump resti çekti: Hürmüz yakında açılacak yoksa İran'ı çok sert vuracağız
Ünlü isimden infial yaratan canlı yayın Polis ekipleri harekete geçti Ünlü isimden infial yaratan canlı yayın! Polis ekipleri harekete geçti
Ufuk Beydemir’den eski eşi İpek Filiz Yazıcı’nın yeni aşkına olay yorum Ufuk Beydemir'den eski eşi İpek Filiz Yazıcı'nın yeni aşkına olay yorum
Tatili kabusa döndü Fenomen isim maymun saldırısına uğradı Tatili kabusa döndü! Fenomen isim maymun saldırısına uğradı

22:57
Kadıköy’de resital Fenerbahçe yıldızlarıyla tura göz kırptı
Kadıköy'de resital! Fenerbahçe yıldızlarıyla tura göz kırptı
22:24
Fenomen dizinin 17 yaşındaki oyuncusunun babasından 10 yaş büyük partnerine suç duyurusu
Fenomen dizinin 17 yaşındaki oyuncusunun babasından 10 yaş büyük partnerine suç duyurusu
21:32
Bahçelievler’de 6 katlı bina çöktü
Bahçelievler'de 6 katlı bina çöktü
20:58
Okul bahçesinde tavşan kestiği görüntüler sanal medyada paylaşılan şüpheli gözaltına alındı
Okul bahçesinde tavşan kestiği görüntüler sanal medyada paylaşılan şüpheli gözaltına alındı
20:46
Batman’da kanlı husumet büyüyor: Uzun namlulu silahla site baskını kamerada
Batman’da kanlı husumet büyüyor: Uzun namlulu silahla site baskını kamerada
19:29
ABD, İran Devrim Muhafızları bağlantılı Irak’a ait hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı
ABD, İran Devrim Muhafızları bağlantılı Irak'a ait hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 23:46:02. #7.13#
SON DAKİKA: Şehit ve Gazi Hakları Genişletildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.