Şehitkamil Belediye Meclisi Eylül Ayı 2. Birleşim Toplantısı Tamamlandı

Şehitkamil Belediye Meclisi'nin 2024 yılı Eylül ayı 2. Birleşim Toplantısı tamamlandı. Meclis toplantısında toplam 7 madde görüşüldü.
Eylül ayı 2. Birleşim Toplantısı, Şehitkamil Belediye Meclis Başkanvekili Süleyman Türkmen yönetiminde gerçekleşti. Toplantının açılışında yoklama yapılmasının ardından, gündemdeki maddeler tek tek ele alındı. Gündemdeki 6 maddenin 4'ü oy birliği, 2'si oy çokluğuyla kabul edildi. Gündem dışı görüşülen 1 madde de oy çokluğuyla kabul edildi.
Toplantının sonunda Meclis Başkanvekili Süleyman Türkmen, bir sonraki meclis toplantısının 1 Ekim 2024 Salı günü yapılacağını duyurdu ve birleşimi kapattı. - GAZİANTEP
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