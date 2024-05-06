Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, belediye başkan yardımcılarını belirledi

Politika

Son yerel seçimlerde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilen Gülşah Durbay, belediye başkan yardımcılarını belirlemeye başladı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, siyasi birikimleri ve deneyimleriyle dikkat çeken isimler Yenal Yıldırım ile Hakan Şimşek'i siyasi belediye başkan yardımcıları olarak belirledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Durbay "Siyasi belediye başkan yardımcılıklarına Yenal Yıldırım ve Hakan Şimşek gibi deneyimli isimleri getirerek, Şehzadeler'in kalkınması ve refahı için güçlü bir ekibimiz olduğunu göstermek istedik. Başkan yardımcılarımız Yenal Yıldırım İnşaat Mühendisi, Hakan Şimşek ise mali müşavir olarak alanlarında son derece deneyimli, tecrübe sahibi ve kendilerini ilçemizde zaten kabul ettirmiş isimlerdir. Tecrübe ve mesleki bilgi birikimlerini şimdi Şehzadeler Belediyesi ve Şehzadeler halkı için kullanacaklardır. Her iki başkan yardımcımıza da yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Halkımızın desteği ve güveniyle, birlikte daha yaşanabilir bir Şehzadeler inşa etmek için kararlılıkla çalışacağız. Herkesi kucaklayan, adil ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla ilçemize hizmet etmek en büyük hedefimiz." dedi.

Yıldırım ve Şimşek'in atanmasıyla birlikte belediye yönetimindeki ekip güçlenirken, yerel hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi bekleniyor. - MANİSA