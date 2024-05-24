Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Muhtarları Ağırladı

Politika

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, ilçedeki muhtarları Taş Fabrika'da düzenlediği kahvaltıda ağırladı. Toplantıya Şehzadeler'deki 67 mahallenin muhtarı, belediye başkan yardımcıları Yenal Yıldırım, Hakan Şimşek ve Özel Kalem Müdürü Erdem Yıldırım katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, seçim döneminde muhtarlarla görüştüğünü mahallelerin sorunlarını bildiğini bir toplantı ile talep ve sorunları dinleyerek hizmetlerin çözümü noktasında muhtarları dinleyerek bir yol haritası çizeceklerini kaydetti. Geçmişe değil geleceğe bakacağını ifade eden Başkan Durbay, "Benim hep şiar edindiğim geçmişe dönüp bakmamak önümüze bakıp yapacaklarımızı, kendimizi anlatmak olacak. Borç önemli değil ödenir. Biz bunları bahane etmiyoruz ama elbette bunlar için de bir süre gerekiyor. Borçtan da ziyade bizim belediyemizde bir gelir gider dengesizliği var. Geçen ay topladığımız tüm para 27 milyon gibi bir paraydı, maaş ödememiz sadece 33 milyon. Biz bunu çıkıp anlatıp bahane üretmeyeceğiz. Sadece sizlerle bir araya geldiğimiz samimi ortamlarda ifade ettik. Borçlar sıkıntı değil ama gelir gider dengesinin olmaması sorun. Bazı kira gelirlerinin çok düşük olduğunu tespit ettik. Belediyemizin hiçbir geliri yok. Sadece yerlerimizden aldığımız kira gelirleri var. Bu kiraların da bazılarının değerleri çok düşüktü. Hala bir kısmı öyle devam ediyor. Sözleşmesi bitenleri yenilemedik. Önümüzdeki dönemde hukuken bunların rayiç bedele getirilebilmesi için ne gerekiyorsa yapmaya başladık" dedi.

"Şeffaf, adaletli ve liyakatli bir yönetim sözümden asla dönmeyeceğim"

Seçim öncesi halka verdiği şeffaf, adil ve liyakatli bir yönetim sözünü hatırlatarak bundan asla dönmeyeceğini ifade eden Başkan Durbay şöyle devam etti: "Herkese şeffaf, adaletli ve adil bir hizmet sunmak için var gücümle çalışacağım. Bahane üretmeden belediye başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve muhtarlarımızla el ele vererek sorunlarımızı çözüme ulaştıracak ve Şehzadeler'i yaşanabilir bir kent durumuna getireceğiz. Şu an köy yollarında, bazı mahallelerimizdeki sıkıntılı yollarda çalışmalara başladık. Çöplerin toplanması ile ilgili düzelmelerin olduğunu duyuyorum. Belediye başkan yardımcılarımıza ve müdürlerimize ve bu şikayetleri ileterek çözülmesini sağlayan muhtarlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Bundan sonra da iletişimimiz hızlı çözümler almak üzerine kurulu olacak. Seçimden önce de en az 2-3 ayda bir araya gelip değerlendirmelerde bulunacağız demiştik. Sadece toplantılar değil mahallelerimize de gideceğiz. Bazı mahallelerimize ziyaretlere başladık, bunu önümüzdeki günlerde hızlandıracağız."

Başkan Durbay'ın konuşmasının ardından söz alan muhtarlar, mahallelerinin sorunlarını dile getirdi. Muhtarlar, özellikle sokaklardaki temizlik, bozuk olan yalların onarılması, sokak hayvanları ile ilgili yaşanan sıkıntıları anlatarak çözüm istedi. Muhtarların taleplerini tek tek not alan Başkan Durbay, tüm sorunları hep birlikte el ele vererek çözeceklerini dile getirdi. - MANİSA