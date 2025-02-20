Şehzadeler Belediyesi Gökbel Mahallesi\'ne Atatürk Büstü Kazandırdı

Politika

Şehzadeler Belediyesi, Gökbel Mahallesi sakinlerinin talebi sonrasında muhtarlık önüne Atatürk büstü kazandırarak mahalleye anlamlı bir eser hediye etti.

Şehzadeler Belediyesi, Gökbel Mahallesi'nde önemli bir ihtiyacı daha gidererek muhtarlık binasının önüne Atatürk büstü kazandırdı. Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda yapılan çalışma, büyük memnuniyetle karşılandı. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay yapılan büstün, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına olan bağlılığın bir göstergesi olduğunu belirterek "Gökbel Mahallemize yakışır bir eser kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısını yaşatmak hepimizin sorumluluğudur" dedi.

Mahalle sakinleri, Atatürk büstünün kazandırılmasında emeği geçen Şehzadeler Belediyesi'ne teşekkür ederek, bu tür çalışmaların devam etmesini temenni ettiklerini ifade etti. - MANİSA