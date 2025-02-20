Şehzadeler Belediyesi Gökbel Mahallesi'ne Atatürk Büstü Kazandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Şehzadeler Belediyesi Gökbel Mahallesi'ne Atatürk Büstü Kazandırdı

Şehzadeler Belediyesi Gökbel Mahallesi\'ne Atatürk Büstü Kazandırdı

Şehzadeler Belediyesi, Gökbel Mahallesi sakinlerinin isteği üzerine muhtarlık önüne Atatürk büstü dikerek mahalleye anlamlı bir eser sundu. Belediye Başkanı Gülşah Durbay, bu adımın Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına bağlılığı simgelediğini belirtti.

20.02.2025 13:39  Güncelleme: 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehzadeler Belediyesi, Gökbel Mahallesi sakinlerinin talebi sonrasında muhtarlık önüne Atatürk büstü kazandırarak mahalleye anlamlı bir eser hediye etti.

Şehzadeler Belediyesi, Gökbel Mahallesi'nde önemli bir ihtiyacı daha gidererek muhtarlık binasının önüne Atatürk büstü kazandırdı. Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda yapılan çalışma, büyük memnuniyetle karşılandı. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay yapılan büstün, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına olan bağlılığın bir göstergesi olduğunu belirterek "Gökbel Mahallemize yakışır bir eser kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısını yaşatmak hepimizin sorumluluğudur" dedi.

Mahalle sakinleri, Atatürk büstünün kazandırılmasında emeği geçen Şehzadeler Belediyesi'ne teşekkür ederek, bu tür çalışmaların devam etmesini temenni ettiklerini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Şehzadeler Belediyesi, Yerel Haberler, Gülşah Durbay, Kültür Sanat, Şehzadeler, Politika, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Şehzadeler Belediyesi Gökbel Mahallesi'ne Atatürk Büstü Kazandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:40 Silahla şakalaşırken kendisini vurdu O anlar kamerada Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada
15:37 Meteoroloji’den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı
14:54 Kerimcan Durmaz tahliye edildi Kerimcan Durmaz tahliye edildi
14:48 Yine domuz eti rezaleti Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun
14:37 Müge Anlı’yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum Müge Anlı'yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum
22:28 Kara teslim olan İstanbul’da kar küreme aracı dahi yolda kaldı Kara teslim olan İstanbul'da kar küreme aracı dahi yolda kaldı
22:17 Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti
22:17 Ankara’da kar yağışı etkili oluyor Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
22:08 Arda Güler’e 3 dünya devi birden talip oldu Arda Güler'e 3 dünya devi birden talip oldu
21:55 Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır
21:42 Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi
21:31 Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu
21:12 Galatasaray’ın Sevilla’ya sattığı Marcao, Brezilya’ya geri dönüyor Galatasaray'ın Sevilla'ya sattığı Marcao, Brezilya'ya geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 16:22:46. #1.13#
SON DAKİKA: Şehzadeler Belediyesi Gökbel Mahallesi'ne Atatürk Büstü Kazandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.