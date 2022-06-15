Selahattin Demirtaş'tan, Erdoğan'ın adaylık açıklamasına şaşırtan yorum: Aslında Erdoğan aday olmayacak - Son Dakika
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Selahattin Demirtaş'tan, Erdoğan'ın adaylık açıklamasına şaşırtan yorum: Aslında Erdoğan aday olmayacak

15.06.2022 10:53

Tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Erdoğan'ın adaylık açıklamasıyla ilgili garip bir iddia gündeme getirdi. Erdoğan'ın aday olmayacağını öne süren Demirtaş, "Aslında Erdoğan aday olmayacak. Kaybedeceği kesin olan bir seçime girmez. Ama 'Korktu da adaylıktan çekildi' dedirtmemek için de seçime bir yıl kala adaylığını açıklayarak geri çekilmek için geniş bir zaman kazandı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu "Cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan'dır" şeklindeki çıkışının yankıları sürerken konuyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'tan geldi.

Cumhurbaşkanı Eroğan'ın adaylık açıklamasını "Tuhaf" olarak nitelendiren Demirtaş, "Aslında Erdoğan aday olmayacak. Kaybedeceği kesin olan bir seçime girmez. Ama 'Korktu da adaylıktan çekildi' dedirtmemek için de seçime bir yıl kala adaylığını açıklayarak geri çekilmek için geniş bir zaman kazandı" ifadelerini kullandı.

İşte Demirtaş'ın kaleme aldığı yazıdaki ilgili kısım;

"Adam sıradan bir parti toplantısında, tek başına kürsüdeyken pattadanak, kendi adaylığını ilan ediverdi. Hem de seçime daha bir yıl varken yaptı bunu. Sizce de bir tuhaflık yok mu?

Normalde 20-30 bin kişilik bir salonda, Dombra eşliğinde sahneye davet edilerek, tüm kurmaylarının yanında olduğu ve belki de AKP-MHP ortak organizasyonuyla göklere çıkarılarak, gösterişli ve tantanalı şekilde ilan edilmesi beklenirdi bu zatın adaylığının.

Ama öyle olmadı. Adam sıradan bir parti toplantısında, tek başına kürsüdeyken pattadanak, kendi adaylığını ilan ediverdi. Hem de seçime daha bir yıl varken yaptı bunu. Sizce de bir tuhaflık yok mu?

Peki neden böyle yapmış olabilir?

Emin olun, o zat dışında bu sorunun yanıtını bilen yoktur. Biz yine de aklımıza gelebilecek bütün olasılıkları alt alta yazalım. Birisi kesin tutar, nasılsa.

Aslında Erdoğan aday olmayacak. Kaybedeceği kesin olan bir seçime girmez. Ama 'Korktu da adaylıktan çekildi' dedirtmemek için de seçime bir yıl kala adaylığını açıklayarak geri çekilmek için geniş bir zaman kazandı. Adaylığını, seçime üç ay kala açıklasaydı geri çekilemezdi. Oysa şimdi, sağlık gerekçeleri veya benzeri bir bahaneyle çekilip yerine başka birini aday gösterme olanağını yakalamış oldu.

'Aslında sağlık sorunu olmasa bakın, kendisi zaten adaylığını ilan etmişti. Korkmadı, çekinmedi' dedirtmek istiyor ki böylece yeni adayın arkasında durabilsin ve seçmenlerini o adaya yönlendirebilsin. Yoksa emin olun, kendisi böylesine sönük bir adaylık ilanına razı olmazdı. "Adayım" demiş oldu ama seçmenlerine aşırı bir heyecan vermemeye de özen gösterdi. Bu şekilde yaparak seçmenlerini Cumhur İttifakı'nın asıl adayına motive etmekte zorlanmayacağını düşündü. Bence Erdoğan, kendi devrinin kapandığını, bu iddiasız adaylık ilanıyla kabul etmiş oldu."

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