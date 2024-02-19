Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Dış Mahalleleri Ziyaret Etti

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın belediye hizmetlerini yerinde incelediği ve mahalle sakinleriyle bir araya geldiği dış mahalle ziyaretlerinin adresi Büyükkayacık, Tömek, Aşağıpınarbaşı ve Yukarıpınarbaşı mahalleleri oldu.
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu'da hizmet kalitesine katkı sağlayan ve belediye hizmetlerinin planlanmasında önemli yeri olan dış mahalle ziyaretlerinde Büyükkayacık, Tömek, Aşağıpınarbaşı ve Yukarıpınarbaşı mahalle sakinleriyle bir araya geldi.
"Belediyemizin hizmet kalitesini tüm mahallelerimize taşıyoruz"
Merkez mahallelerde olan hizmet kalitesini dış mahallelere de taşıma misyonuyla çalıştıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu'nun 72 mahallesinde muhtarlarımızın yanı sıra mahalle sakinlerimizle buluşmaya ve onlarla diyalog halinde olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda ilçe merkezimize uzak olan mahallelerimize yaptığımız ziyaretlerle de muhtarlarımızın yanı sıra hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Mahalle ziyaretlerimiz hemşehrilik bağlarımızın güçlenmesine vesile olurken bir yandan da yatırım ve hizmetlerimizin yerinde planlanmasına büyük katkı sağlıyor. Bu şekilde bir taraftan yapılan hizmetleri, devam eden projeleri yerinde değerlendirip, diğer taraftan yeni taleplere ve görüşlere zemin oluşturuyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti belediyeciliği dünya çapında bir marka haline geldi ve çıtayı her zaman bir üst noktaya taşımaya devam ediyor. Bizler de hemşehrilerimize bu hizmet kalitesini sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Ortak akılla yaptığımız çalışmalarda bizlere her zaman destek olan muhtarlarımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. İlçemiz için ve tüm mahallelerimiz için her zaman gayret göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu. - KONYA
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