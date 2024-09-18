Selçuklu Belediyesi Buhara Sosyal Tesisini Hizmete Sunduktan Sonra Vatandaş Memnuniyetini Arttırıyor

Politika

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi'nin hizmete kazandırdığı Buhara Sosyal Tesisini ziyaret eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediye olarak hizmete geçirdikleri örnek tesislerle mahallelere değer kattıklarını söyledi.

Sosyal yaşamda Selçuklu'ya örnek tesisleriyle değer katan Selçuklu Belediyesi vatandaşların konforlu bir hizmet alması için gayret gösteriyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bu çerçevesinde vatandaş memnuniyetini ölçmek ve tesislerin işleyişiyle ilgili almak için sosyal tesisleri ziyaret ediyor. Başkan Pekyatırmacı'nın ziyaretlerinin bu defaki adresi Buhara Sosyal Tesisi oldu. Tesisten faydalanan vatandaş ve öğrencilerle sohbet eden Başkan Pekyatırmacı, tesisin işleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

"Örnek tesislerimizle mahallelerimize değer katıyoruz"

Selçuklu'nun sosyal yaşamdaki farkına vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu'nun altyapısına verdiğimiz önemi sosyal yaşamda da sürdürüyoruz ve bu çerçevede hem yatırımlarımızı hem de planlamalarımızı gerçekleştiriyoruz. 2020 yılında açtığımız ve Buhara Mahallemizde hemşehrilerimizin hizmetine sunduğumuz Buhara Sosyal Tesisimiz açıldığı günden bu yana yoğun bir şekilde kullanılıyor. Her bir vatandaşımızın önerisini dikkate almak suretiyle sunduğumuz hizmet kalitesini arttırıyoruz. Selçuklu'da sosyal yaşamın farkını hisseden her yaştan hemşehrimiz Buhara Sosyal Tesisimizin donanımından yararlanarak hem keyifli vakit geçiriyor hem de eğitim, spor ve sosyal faaliyetlerini gerçekleştirebiliyor. Burası ayrıca öğrencilerimizin ders çalışma noktasında verim aldığı önemli bir merkez. Tüm hemşehrilerimizin tesisimize olan yoğun ilgisi sebebiyle teşekkür ediyorum Selçuklu onlarla güzel ve hep birlikte Selçuklu'yu zirveye taşımaya devam edeceğiz" dedi. - KONYA