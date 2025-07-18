Selçuklu Belediyesi, Cuma Buluşmaları ile Vatandaşların Taleplerini Dinliyor - Son Dakika
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Politika

Selçuklu Belediyesi, Cuma Buluşmaları ile Vatandaşların Taleplerini Dinliyor

Selçuklu Belediyesi, Cuma Buluşmaları ile Vatandaşların Taleplerini Dinliyor
18.07.2025 16:42  Güncelleme: 16:43
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Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek belediyecilik hizmetleri hakkında geri bildirim alıyor. Başkan, insan odaklı hizmet anlayışıyla Selçuklu'nun değerine değer kattıklarını ifade etti.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ilçedeki tüm vatandaşların ihtiyaçlarını dikkate alarak hizmet ürettiklerini söyledi.

Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, her hafta farklı bir camide gerçekleştirdiği Cuma Buluşmaları ile mahalle sakinlerinin görüş ve önerilerini almaya devam ediyor. Başkan Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında Hanaybaşı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Cuma Namazını Hanaybaşı Alemdar Camii'nde kılan Başkan Pekyatırmacı namaz sonrasında vatandaşlarla sohbet etti. Belediye hizmetleriyle ilgili olarak vatandaşlardan gelen istek ve önerileri dinlendiği buluşmaya, Başkan Pekyatırmacı'nın yanı sıra Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı.

"Selçuklu'da hizmet standardı her geçen gün yükseliyor"

Selçuklu'nun Türkiye'nin örnek ilçeleri arasında yer aldığını ve yürütülen belediyecilik hizmetlerini insan odaklı bir anlayışla sürdürdüklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "İnsanımızın yaşamaktan mutlu olduğu bir ilçe hedefiyle çıktığımız bu yolda, belediyecilik hizmetlerini yediden yetmişe bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak yapıyoruz. Eğitimden sağlığa, spordan tarihi varlıkların korunmasına kadar geniş bir alanda yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Tüm bunların yanı sıra altyapı, asfalt, yeşil alan ve ilaçlama gibi fiziki belediyecilik çalışmaları ile de ilçemizin değerine değer katmaya devam ediyoruz. Selçuklu'muza kazandırılan her eserde hemşehrilerimizle kurduğumuz güçlü iletişimin ve mahalle ihtiyaçlarını yerinde tespit etmemizin büyük payı var. Cuma Buluşmaları sayesinde mahallelerimizin nabzını tutuyor, hemşehrilerimizle aramızdaki gönül bağını güçlendiriyoruz. Onların görüşleri, yaptığımız hizmetleri daha da güzelleştirmemize vesile oluyor. Tüm bu hizmetlerin üretilmesinde bizlere her zaman destek olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Politika, Çevre, Yaşam, konya, Son Dakika

Son Dakika Politika Selçuklu Belediyesi, Cuma Buluşmaları ile Vatandaşların Taleplerini Dinliyor - Son Dakika

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