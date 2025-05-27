Selçuklu Belediyesi 'Halk Günü' Buluşmaları ile Vatandaşların Taleplerini Dinliyor - Son Dakika
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Politika

Selçuklu Belediyesi 'Halk Günü' Buluşmaları ile Vatandaşların Taleplerini Dinliyor

Selçuklu Belediyesi \'Halk Günü\' Buluşmaları ile Vatandaşların Taleplerini Dinliyor
27.05.2025 16:15  Güncelleme: 16:17
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Konya'nın Selçuklu İlçe Belediyesi, 'Halk Günü' buluşmaları ile vatandaşların taleplerini dinleyerek hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor. Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bu buluşmaların önemine dikkat çekti.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi "Halk Günü" buluşmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda vatandaşları misafir eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı onlardan gelen talep ve istekleri dinledi.

Belediyecilik hizmetlerini sağlarken ortak akıl ve istişare kültürü geleneğine önem veren Selçuklu Belediyesi, "Halk Günü" buluşmalarıyla bu geleneği devam ettiriyor. Vatandaşların birinci ağızdan istek ve taleplerini Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya ilettiği "Halk Günü" buluşmaları Selçuklu'da hizmet kalitesinin artmasına katkı sağlıyor.

"Vatandaşlarımızın ihtiyacı doğrultusunda hizmet üretmeye devam ediyoruz"

Vatandaşların istek ve taleplerini birinci ağızdan ilettikleri "Halk Günü" buluşmalarının hizmet kalitesinin artmasına katkı sağladığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Hemşehrilerimizin sosyal hayattan eğitime, kültürden spora kadar her alanda daha modern ve konforlu bir Selçuklu'da yaşamalarını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu hizmetlerimizi gerçekleştirirken çözüm odaklı hizmet anlayışıyla ve samimiyet ilkesiyle hareket ediyoruz. Bu anlamda Selçuklu'yu her gün bir adım daha ileriye taşıma hedefiyle hemşehrilerimizle birlik içerisindeyiz. Gücümüzü ve heyecanımızı, her çalışmamızda yanımızda olan ve destekleriyle bizleri daha güzelini yapmaya teşvik eden her yaştan hemşehrimizden alıyoruz. Bu sebeple Selçuklu'da yaşayan her bir hemşehrimizin fikri bizim için kıymetli. Her fırsatta onlarla bir araya gelmeye ve onları dinlemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Selçuklu Belediyesi 'Halk Günü' Buluşmaları ile Vatandaşların Taleplerini Dinliyor - Son Dakika

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